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Компания из Омска заплатит 15 миллионов за аренду земельных участков на 2-й Дачной

17 мая 2023, 12:15
Фото: 1MI
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За право арендовать землю возле дендросада сражались две компании.

В Омске определился застройщик, который займется возведением многоквартирных домов средней этажности на улице 2-й Дачной. За право арендовать земельные участки № 22 (кадастровый номер 55:36:070401:3818) и № 24 (55:36:070401:3823) сразились две компании.

Напомним, земля освободилась после сноса аварийных домов. За аренду участка № 22 площадью 2020 кв. м ежегодно просили 2 980 000 рублей. Срок аренды составляет 4 года и 10 месяцев. Второй участок площадью 2260 кв. м хотели сдавать за 3 334 000 рублей. Договор аренды будет действовать в течении 5 лет и 6 месяцев.

Фото: Скриншот с сайта Публичной кадастровой карты

Заявки на оба аукциона поступили от двух обществ с ограниченной ответственностью «Кватро» и «Сибирский строитель».

Победителем по двум объектам на 2-й Дачной признали ООО «Кватро» из Омска. За участок площадью 2020 кв. м компания ежегодно будет платить 7,163 млн рублей, а за землю площадью 2260 кв. м — 8,034 млн рублей.

ООО «Кватро» зарегистрировали в 2020 году, с этого же момента директором и единственным учредителем фирмы является Игорь Кучеров. В прошлом году, согласно данным открытых источников, фирма работала в убыток.

Вторым участником торгов было ООО «Сибирский строитель» из Тюмени. С марта 2020 года директором в фирме значится Сергей Скабелкин. Владеет «Сибирским строителем» Александр Некипелов. В 2022 году, по данным открытых источников, чистая прибыль ООО составила 122,9 млн рублей. Некипелов также является учредителем еще шести действующих компаний. Помимо «Сибирского строителя» это — ООО «Северное сияние» (Тюменская область), ООО «Омск-Ритейл» (Тюменская область), ООО «Руслайн 2005» (Омская область), ООО «Строй-индустрия» (Тюменская область) и ООО «Глобус» (Омская область).

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#Юлия Истомина#Строительство#Многоквартирный дом#Аренда земли#Земельный участок#Застройщик#Торги#Общество#Город#Новости#Омск
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