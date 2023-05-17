Компания из Омска заплатит 15 миллионов за аренду земельных участков на 2-й Дачной

Напомним, земля освободилась после сноса аварийных домов. За аренду участка № 22 площадью 2020 кв. м ежегодно просили 2 980 000 рублей. Срок аренды составляет 4 года и 10 месяцев. Второй участок площадью 2260 кв. м хотели сдавать за 3 334 000 рублей. Договор аренды будет действовать в течении 5 лет и 6 месяцев.