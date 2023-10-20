Будьте внимательны. В Омске на день изменят движение четырех автобусов

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В департаменте транспорта администрации Омска предупредили местных жителей о том, что в городе будет перекрыт один из участков в ближайшее время. Дело в том, что АО «Тепловая компания» необходимо провести ремонт на трубопроводе.
В связи с этим с 20:00 20 октября до 15:00 21 октября на перекрестке 4-й Транспортной и Краснопресненской будет закрыто движение для всех видов транспорта. Автобусы в этот период пустят по измененным схемам.
Так автобусы № 6Н, 33 поедут по улицам Б. Хмельницкого, Кирова, 25-я Рабочая, Запорожская, Б. Цемента. После этого они будут следовать до остановки «Ул. Б. Цемента» и разворачиваться у АЗС по улице 4-я Транспортная, 36.
Автобусы по маршрутам № 13, 63 поедут по улице Кирова, а маршрут № 13 также временно направят по улицам Б. Хмельницкого, 3-я Транспортная, Будеркина, 5-я Кордная, 6-я Шинная и 3-я Молодежная.