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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

иллюстрация

Будьте внимательны. В Омске на день изменят движение четырех автобусов

20 октября 2023, 09:35
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске на день придется изменить движение четырех автобусов

Один из перекрестков в городе будет полностью закрыт для проезда.

В департаменте транспорта администрации Омска предупредили местных жителей о том, что в городе будет перекрыт один из участков в ближайшее время. Дело в том, что АО «Тепловая компания» необходимо провести ремонт на трубопроводе.

В связи с этим с 20:00 20 октября до 15:00 21 октября на перекрестке 4-й Транспортной и Краснопресненской будет закрыто движение для всех видов транспорта. Автобусы в этот период пустят по измененным схемам.

Так автобусы № 6Н, 33 поедут по улицам Б. Хмельницкого, Кирова, 25-я Рабочая, Запорожская, Б. Цемента. После этого они будут следовать до остановки «Ул. Б. Цемента» и разворачиваться у АЗС по улице 4-я Транспортная, 36.

Автобусы по маршрутам № 13, 63 поедут по улице Кирова, а маршрут № 13 также временно направят по улицам Б. Хмельницкого, 3-я Транспортная, Будеркина, 5-я Кордная, 6-я Шинная и 3-я Молодежная.

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#Транспорт#Ремонт#Омск#Омская область#Автобус#Тепловая компания#Новости#Схема движения#Схема проезда#Алина Ясинская
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