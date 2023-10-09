В Омске будут изменены схемы движения трех трамваев в октябре

Изменения коснутся маршрутов № 4 и 9, которые будут курсировать через улицу Богдана Хмельницкого. Также временно трамвай № 8, двигающийся по маршруту «Улица Котельникова — улица Б. Хмельницкого — улица Лермонтова», будет разворачиваться на трамвайном кольце рядом с перекрестком улиц Лермонтова и Маршала Жукова.