В Омске будут изменены схемы движения трех трамваев в октябре

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В администрации Омска сообщили о капитальном ремонте трамвайных путей в центре города. Его будут проводить в течение нескольких грядущих дней. В связи с этим поменяются схемы некоторых маршрутов.
Ремонт планируется проводить на улице Маршала Жукова. С 20:30 9 октября до 05:30 10 октября изменится схема движения трамваев, а также с 20:30 11 октября до 05:30 12 октября.
Изменения коснутся маршрутов № 4 и 9, которые будут курсировать через улицу Богдана Хмельницкого. Также временно трамвай № 8, двигающийся по маршруту «Улица Котельникова — улица Б. Хмельницкого — улица Лермонтова», будет разворачиваться на трамвайном кольце рядом с перекрестком улиц Лермонтова и Маршала Жукова.