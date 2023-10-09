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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

иллюстрация

В Омске будут изменены схемы движения трех трамваев в октябре

9 октября 2023, 12:04
Фото: Город55
иллюстрация
Изменения необходимы, чтобы выполнить капремонт путей.

В администрации Омска сообщили о капитальном ремонте трамвайных путей в центре города. Его будут проводить в течение нескольких грядущих дней. В связи с этим поменяются схемы некоторых маршрутов.

Ремонт планируется проводить на улице Маршала Жукова. С 20:30 9 октября до 05:30 10 октября изменится схема движения трамваев, а также с 20:30 11 октября до 05:30 12 октября.

Изменения коснутся маршрутов № 4 и 9, которые будут курсировать через улицу Богдана Хмельницкого. Также временно трамвай № 8, двигающийся по маршруту «Улица Котельникова — улица Б. Хмельницкого — улица Лермонтова», будет разворачиваться на трамвайном кольце рядом с перекрестком улиц Лермонтова и Маршала Жукова.

Омичам рассказали, когда изменятся маршруты трамваев из-за капремонта путей
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#Город#Транспорт#Омская область#Новости#Алина Ясинская
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