В Омске ищут мужчину, оплатившего покупки потерянной картой пенсионерки

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
С сообщением о пропаже банковской карты в отдел обратилась 73-летняя омичка. Она рассказала, что сначала отсутствие карты не заметила, а обнаружила пропажу только тогда, когда стала получать уведомления о списании средств. Всего злоумышленнику удалось потратить 2 200 рублей.
Разбираясь в обстоятельствах преступления, оперативники выяснили, что картой расплачивался неизвестный в одном из магазинов Центрального округа. Его действия попали на запись камеры видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Сотрудники полиции просят граждан, знающих человека на видео или располагающих информацией о его местонахождении, сообщать об этом по телефонам: 79-35-02, 8-962-034-24-34 или 102