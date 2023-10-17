В Омске ищут мужчину, оплатившего покупки потерянной картой пенсионерки

С сообщением о пропаже банковской карты в отдел обратилась 73-летняя омичка. Она рассказала, что сначала отсутствие карты не заметила, а обнаружила пропажу только тогда, когда стала получать уведомления о списании средств. Всего злоумышленнику удалось потратить 2 200 рублей.