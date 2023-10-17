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Published Сегодня, 13:36

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В Омске ищут мужчину, оплатившего покупки потерянной картой пенсионерки

17 октября 2023, 13:36
Фото: 1MI
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Полицейские ищут омича, оплатившего покупки найденной в магазине чужой картой

Случилось это в одном из магазинов Центрального округа, поисками занимаются сотрудники отдела полиции №9.

С сообщением о пропаже банковской карты в отдел обратилась 73-летняя омичка. Она рассказала, что сначала отсутствие карты не заметила, а обнаружила пропажу только тогда, когда стала получать уведомления о списании средств. Всего злоумышленнику удалось потратить 2 200 рублей.

Разбираясь в обстоятельствах преступления, оперативники выяснили, что картой расплачивался неизвестный в одном из магазинов Центрального округа. Его действия попали на запись камеры видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Сотрудники полиции просят граждан, знающих человека на видео или располагающих информацией о его местонахождении, сообщать об этом по телефонам: 79-35-02, 8-962-034-24-34 или 102

Видео: УМВД России по Омской области
В Омском районе разыскивают мужчину, который оплачивал покупки потерянной картой
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