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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

иллюстрация

Готовимся к худшему. Омичей ждут новые магнитные бури в ближайшие дни

19 октября 2023, 07:05
Фото: Город55
иллюстрация

Жителей Омской области предупредили о возможных магнитных бурях

Активность на солнце будет, но не такая сильная.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сделали прогноз магнитных бурь на ближайшие три дня. Согласно информации специалистов, сегодня, 19 октября, жители Омской области могут почувствовать недомогание ближе к полуночи.

В период с 00:00 до 12:00 20 октября магнитная буря усилится, но до уровня «слабая» не дойдет. В субботу, 21 октября, также вероятно ее усиление в промежутке между 09:00 и 15:00.

Фото: Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Согласно долгосрочному прогнозу, метеозависимым людям стоит подготовиться перед 1 и 9 ноября, так как в эти дни возможна очередная активность на солнце. Кроме того, магнитосфера будет возбужденной 13 и 14 ноября.

В дни активизации магнитных бурь некоторые омичи могут чувствовать головную боль, головокружение и повышенное артериальное давление. Также метеозависимых могут беспокоить бессонница или сильная сонливость.

Омичей ждут слабость и головные боли. Прогноз магнитных бурь на октябрь
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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Магнитная буря#Метеозависимость#Алина Ясинская
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