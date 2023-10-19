Готовимся к худшему. Омичей ждут новые магнитные бури в ближайшие дни

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сделали прогноз магнитных бурь на ближайшие три дня. Согласно информации специалистов, сегодня, 19 октября, жители Омской области могут почувствовать недомогание ближе к полуночи.
В период с 00:00 до 12:00 20 октября магнитная буря усилится, но до уровня «слабая» не дойдет. В субботу, 21 октября, также вероятно ее усиление в промежутке между 09:00 и 15:00.
Согласно долгосрочному прогнозу, метеозависимым людям стоит подготовиться перед 1 и 9 ноября, так как в эти дни возможна очередная активность на солнце. Кроме того, магнитосфера будет возбужденной 13 и 14 ноября.
В дни активизации магнитных бурь некоторые омичи могут чувствовать головную боль, головокружение и повышенное артериальное давление. Также метеозависимых могут беспокоить бессонница или сильная сонливость.