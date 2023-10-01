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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

иллюстрация

Омичей ждут слабость и головные боли. Прогноз магнитных бурь на октябрь

1 октября 2023, 08:14
Фото: 1MI
иллюстрация

В октябре в Омске будет одна магнитная буря

Астрономы прогнозируют космическую погоду на месяц вперед.

Лаборатория солнечной астрономии опубликовала прогноз магнитных бурь на ближайший месяц. 2 и 3 октября магнитосфера будет возбужденной.

Всего же в октябре ожидается только одна слабая буря — 22 числа. На следующий день, 23, магнитосфера останется возбужденной.

прогноз магнитных бурь на октябрьпрогноз магнитных бурь на октябрь
прогноз магнитных бурь на октябрь
Фото: Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Напомним, во время магнитной бури люди могут испытывать недомогание: головную боль, головокружение, бессонницу или сонливость, повышение артериального давления, слабость.

Ученый рассказала о последствиях сильной магнитной бури для организма
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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Прогноз#Магнитная буря
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