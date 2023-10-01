Омичей ждут слабость и головные боли. Прогноз магнитных бурь на октябрь

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Лаборатория солнечной астрономии опубликовала прогноз магнитных бурь на ближайший месяц. 2 и 3 октября магнитосфера будет возбужденной.
Всего же в октябре ожидается только одна слабая буря — 22 числа. На следующий день, 23, магнитосфера останется возбужденной.
Напомним, во время магнитной бури люди могут испытывать недомогание: головную боль, головокружение, бессонницу или сонливость, повышение артериального давления, слабость.