«В подъездах сырость». Омичи пожаловались на протекающие трубы во дворе

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Published Сегодня, 02:49
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Updated Сегодня, 02:51
Жители дома № 1 по улице 9-я Ленинская в Омске рассказали о бездействии коммунальных служб. Рядом со зданием расположена тепловая камера с коммуникациями, в которой, со слов местных, с июня течет вода. Аварию не устраняют. Пост с жалобой появился в паблике «Аварийный Омск» ВКонтакте.
«В конце июня раскопали, так как там течет вода. На сегодняшний день, 17 октября, вода продолжает течь, уже в подъездах чувствуется сырость. „Тепловая компания“ говорит, что заявка есть, как будет свободный мастер — заедет, посмотрит. Это что за отношение? С июня не могут ничего предпринять чтобы устранить течь», — сообщили местные жители.
На месте после ремонта также остались горы земли, которые не спешат убирать.
Как рассказали жильцы дома, обращения в «Тепловую компанию», управляющую компанию и Единую дежурно-диспетчерскую службу результата не принесли. Город55 обратился за комментарием в городскую администрацию.
«По ул. 9-я Ленинская, д. 1, действительно, был прорыв, который в настоящее время устранен. Проседание на участке будет засыпано с помощью имеющегося грунта. Все работы по вывозу и засыпке грунта будут окончены до 1 ноября текущего года», — сообщили в мэрии.