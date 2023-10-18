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«В подъездах сырость». Омичи пожаловались на протекающие трубы во дворе

18 октября 2023, 02:49
Фото: 1MI
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Омичи рассказали о протекающих трубах во дворе и бездействии коммунальщиков

В мэрии обещали устранить проблему до 1 ноября.

Жители дома № 1 по улице 9-я Ленинская в Омске рассказали о бездействии коммунальных служб. Рядом со зданием расположена тепловая камера с коммуникациями, в которой, со слов местных, с июня течет вода. Аварию не устраняют. Пост с жалобой появился в паблике «Аварийный Омск» ВКонтакте.

«В конце июня раскопали, так как там течет вода. На сегодняшний день, 17 октября, вода продолжает течь, уже в подъездах чувствуется сырость. „Тепловая компания“ говорит, что заявка есть, как будет свободный мастер — заедет, посмотрит. Это что за отношение? С июня не могут ничего предпринять чтобы устранить течь», — сообщили местные жители.

На месте после ремонта также остались горы земли, которые не спешат убирать.

Как рассказали жильцы дома, обращения в «Тепловую компанию», управляющую компанию и Единую дежурно-диспетчерскую службу результата не принесли. Город55 обратился за комментарием в городскую администрацию.

«По ул. 9-я Ленинская, д. 1, действительно, был прорыв, который в настоящее время устранен. Проседание на участке будет засыпано с помощью имеющегося грунта. Все работы по вывозу и засыпке грунта будут окончены до 1 ноября текущего года», — сообщили в мэрии.
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#Общество#Омск#Омская область#Авария#Соцсети#Тепловая компания#Жалоба#Евгений Игишев#Течь
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