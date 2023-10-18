«В подъездах сырость». Омичи пожаловались на протекающие трубы во дворе

Жители дома № 1 по улице 9-я Ленинская в Омске рассказали о бездействии коммунальных служб. Рядом со зданием расположена тепловая камера с коммуникациями, в которой, со слов местных, с июня течет вода. Аварию не устраняют. Пост с жалобой появился в паблике «Аварийный Омск» ВКонтакте.