Требования обманутых дольщиков «ДомСтройОмска» заново рассмотрят в суде

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа принял решение по иску обманутых дольщиков «ДомСтройОмска». Податели заявления требуют привлечения к субсидиарной ответственности наряду с Дмитрием Передельским второго учредителя компании — Алексея Суслова, который, по их мнению, должен возместить затраты дольщиков.
Эта история началась еще в 2010-х годах. «ДомСтройОмск» и «Красноярская промышленная компания» должны были к 2016 году построить жилые дома, но дольщики не получили ни квартиры, ни деньги. Достраивать объекты пришлось за бюджетные средства. Обе компании обанкротились (в 2020 и 2021 годах соответственно), позже по факту хищения денег дольщиков было возбуждено уголовное дело.
Однако фигурантом дела стал только один из учредителей этих фирм — Дмитрий Передельский. С 2016 года он владеет всем уставным капиталом «ДомСтрой Омска», в 2011–2014 годах владел половиной УК «КрасПромКома», обеими фирмами руководил как гендиректор в 2012 — 2021 и 2007–2013 годах соответственно. В обоих случаях компаньоном Передельского был некоторое время Алексей Суслов (50% УК «ДомСтрой Омска» в 2013–2016 годах, 50% УК «КрасПромКома» в 2011 — 2014). Дольщики уверены, что и Суслов тоже должен ответить перед законом.
Группа из 17 дольщиков в 2021 году подала заявление о привлечении Передельского и Суслова к субсидиарной ответственности. В октябре 2022 года суд первой инстанции им отказал, апелляционный суд согласился привлечь Передельского, и тогда была подана кассационная жалоба, в которой фигурировал только Суслов.
— В обоснование своей кассационной жалобы, — говорится в документах суда, — ее податели ссылаются на то, что совокупность согласующихся между собой косвенных доказательств, сформированных на основании анализа поведения Суслова А.В., свидетельствует о наличии у него статуса конечного бенефициара должника, осуществляющего контроль и принятие ключевых управленческих решений даже после формального выхода из состава участников. Суслов А.В. без должного финансового обоснования сберёг большой объём недвижимого имущества, приобретённого в период с 2014 по 2016 года, стоимостью, превосходящей 875 млн. руб., источники приобретения которой не проанализированы судами двух инстанций.
Судьи окружного арбитража признали, что на предыдущих уровнях и правда не учтены важные данные. В первых двух инстанциях не проанализировали экономическую целесообразность заключавшихся Сусловым сделок, не заметили косвенные признаки неосновательного обогащения, отнеслись недостаточно критически к доводам ответчика.
— К тому же, — говорится в судебном решении, — в настоящем обособленном споре суды первой и апелляционной инстанций ошибочно возложили бремя доказывания по вопросу установления конечного (теневого) бенефициара на непрофессиональных участников правоотношений — граждан (участники строительства), притом, что фактический бенефициар не заинтересован в раскрытии своего статуса и всячески его скрывает, используя властные полномочия.
При этом у «фактического бенефициара», по мнению суда, есть что скрывать:
— Подавляющее большинство участников строительства, — говорится в решении, — указывает на то, что именно Суслов А.В. своим именем и личным участием в делах компании, отношению к ней как к своему бизнесу, гарантировал постройку домов, что вызывало у граждан уверенность в успешности реализации проекта, определённому уровню доверия, которое не было оправдано.
В итоге суд постановил: решения предыдущих инстанций в части отказа от привлечения Суслова к ответственности отменить и направить дело в этой части на новое рассмотрение в арбитраж Омской области.