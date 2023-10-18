Требования обманутых дольщиков «ДомСтройОмска» заново рассмотрят в суде

Однако фигурантом дела стал только один из учредителей этих фирм — Дмитрий Передельский. С 2016 года он владеет всем уставным капиталом «ДомСтрой Омска», в 2011–2014 годах владел половиной УК «КрасПромКома», обеими фирмами руководил как гендиректор в 2012 — 2021 и 2007–2013 годах соответственно. В обоих случаях компаньоном Передельского был некоторое время Алексей Суслов (50% УК «ДомСтрой Омска» в 2013–2016 годах, 50% УК «КрасПромКома» в 2011 — 2014). Дольщики уверены, что и Суслов тоже должен ответить перед законом.