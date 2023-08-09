Дольщики «ДомСтройОмска» требуют привлечь к ответственности второго учредителя

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Восьмой арбитражный апелляционный суд недавно принял решение по иску обманутых дольщиков «ДомСтройОмска». Податели заявления требуют привлечения к субсидиарной ответственности двух учредителей компании, Дмитрия Передельского и Алексея Суслова, которые, по их мнению, должны возместить затраты дольщиков.
Эта история началась достаточно давно. «ДомСтройОмск» и «Красноярская промышленная компания» должны были к 2016 году построить жилые дома, но дольщики не получили ни квартиры, ни деньги. Достраивать объекты пришлось за бюджетные средства. Обе компании обанкротились (в 2020 и 2021 годах соответственно), позже по факту хищения денег дольщиков было возбуждено уголовное дело.
Однако фигурантом дела стал только один из учредителей этих фирм — Дмитрий Передельский. С 2016 года он владеет всем уставным капиталом «ДомСтрой Омска», в 2011–2014 годах владел половиной УК «КрасПромКома», обеими фирмами руководил как гендиректор в 2012 — 2021 и 2007–2013 годах соответственно. В обоих случаях компаньоном Передельского был некоторое время Алексей Суслов (50% УК «ДомСтрой Омска» в 2013–2016 годах, 50% УК «КрасПромКома» в 2011 — 2014). Дольщики уверены, что и Суслов тоже должен ответить перед законом.
Группа из 17 дольщиков в 2021 году подала заявление о привлечении Передельского и Суслова к субсидиарной ответственности. В октябре 2022 года суд первой инстанции им отказал, после этого была подана апелляционная жалоба.
— Суд не принял во внимание, — говорится в одном из документов, — что процесс строительства жилого дома, с условием получения разрешения на строительство, разрешение и подключение коммуникаций, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и непосредственно само строительство объекта занимает длительный временной отрезок. То есть юридически срок неисполнения принятых на себя обязательств должником наступил после четвертого квартала 2016 года, а фактически уже с декабря 2014 года сложилась ситуация, которую можно расценивать как объективное преднамеренное банкротство должника.
Истцы заявили, что к некоторым вопросам суд отнесся формально, что он проигнорировал движение средств между счетами разных фирм, связанных с Передельским и Сусловым, и появление у этих двоих в период с 2014 по 2016 год «большого объема недвижимого имущества».
В суде второй инстанции с жалобой отчасти согласились. Выяснилось, что Передельский даже после формального ухода из «КрасПромКома» вносил деньги в кассу этой фирмы, а его жена оставалась «материально ответственным сотрудником». Из КПК он ушел «умышленно», «преследуя цель извлечения выгоды», и после его ухода на счета аффилированных с ним фирм перечислялись большие суммы.
Соответственно апелляционный суд признал, что Передельский должен быть к субсидиарной ответственности. Ситуация с Сусловым оказалась совсем другой.
— Материалы дела не содержат доказательств, подтверждающих доводы о том, что с 18.11.2014 Суслов А.В. осуществлял контроль и управление должником («КрасПромКомом» — Город55), извлекал выгоду или каким-то способом имел возможность оказывать влияние на должника, — говорится в судебном решении.
Между выходом Суслова из числа учредителей двух фирм и их банкротством прошло слишком много времени, чтобы суд мог зафиксировать связь одного с другим и ответственность Суслова. Таким образом, с точки зрения закона этот бизнесмен обманутым дольщикам ничего не должен.
Как стало известно Городу55, истцы с таким положением дело не смирились и подали кассационную жалобу. В случае проигрыша дела в третьей инстанции у них остается теоретическая возможность пойти в Верховный суд.