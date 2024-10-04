gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Обманутые дольщики

Выбрать дату
2024
Бастрыкин заинтересовался проблемным долгостроем на улице Кирова после жалоб омичей
Председатель российского следственного комитета поручил как можно быстрее завершить расследование и доложить ему о результатах.
4 октября, 14:05
Закрывали свои кредиты. Омский суд рассмотрит дело бизнесменов, обманувших дольщиков
15 июля, 13:28
Прокуратура проверила, как сейчас обстоят дела на омских проблемных стройках
Прокурор области Алексей Афанасьев и министр строительства региона Александром Рашко побывали на стройплощадках жилых домов по ул. Тарская-Яковлева и Химиков.
30 мая, 10:21
Забрали миллионы. Задержаны бизнесмены, подозреваемые в обмане омских дольщиков
9 февраля, 08:23
Омский следком возбудил уголовное дело по факту обмана дольщиков
На недостроенном объекте в ходе рабочей поездки в Омск побывал заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.
6 февраля, 15:03
2023
Все по плану. В Омске прокуратура взяла на контроль завершение долгостроя на Перелета
Многоэтажка простаивает еще с 2014 года, когда только началось строительство данного объекта.
6 декабря 2023, 13:19
Депимущества судится с омским ЖСК «Рубин-2» из-за долга в 600 тысяч за аренду земли
16 ноября 2023, 10:56
Более 400 обманутых дольщиков. В Омске возбудили уголовное дело в сфере строительства
Некоммерческая организация подозревается в халатном отношении к своим обязанностям и злоупотреблении полномочиями.
31 октября 2023, 13:39
Требования обманутых дольщиков «ДомСтройОмска» заново рассмотрят в суде
18 октября 2023, 11:04
В Омске будут судить бизнесменов за кражу 99 миллионов у обманутых дольщиков
Часть средств предприниматели действительно вложили в строительство дома.
29 сентября 2023, 04:35
Вячеслав Авдошин стал подозреваемым по делу об обманутых омских пайщиках ЖСК «Уют»
19 сентября 2023, 06:23
Ждать квартиру 15 лет. Омичи вложили деньги в стройку учредителя-афериста
Проверку по обращению о нарушении прав участников строительства поставил на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.
30 августа 2023, 10:23
Дольщики «ДомСтройОмска» требуют привлечь к ответственности второго учредителя
9 августа 2023, 10:55
В Омске осудили бизнесмена Олега Пахтеева за хищение денег 37 пайщиков
Размер ущерба составил более 47 млн рублей. Предприниматель пытался скрыться от следствия за границей.
9 июня 2023, 08:47
Председатель жилищного кооператива в Омске продавала пайщикам несуществующие квартиры
Теперь ей грозит до 10 лет колонии.
28 апреля 2023, 09:37
Начальника омского Госстройнадзора исключили из комиссии по правам дольщиков
Указ о смене членов комиссии подписал врио губернатора Виталий Хоценко.
15 апреля 2023, 09:42
В Омске на проблемном долгострое возобновилось строительство
Своих квартир ждут 138 дольщиков. Строительство еще в октябре взял на себя подрядчик ООО ГК «ЭнергоСистемы». Омичам рассказали о ходе строительства.
20 марта 2023, 10:20
Жилье ждет 91 человек. В Омске продолжили строить дома для обманутых дольщиков
Здания возводят на улицах Менделеева и 11-я Ремесленная.
13 марта 2023, 04:51
В Омской области решили проблемы 245 дольщиков
Обманутые дольщики получили денежную компенсацию. Другие проблемные дома закончат в обновленные сроки.
9 января 2023, 10:36
2022
Стройкам быть. Дольщики долгостроев Омска дождались решений
Кто-то уже получил долгожданное жилье, кто-то получит в скором времени. Несколько омских домов также пропали из реестра "проблемных".
17 ноября 2022, 09:19

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика