Обвиняемые по делу дольщиков «ДомСтройОмска» арестованы

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Достраивать объекты пришлось за счёт областного «Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства», то есть фактически за бюджетные средства.
Официально силовики в ответ на запрос «Города55» пока не дают комментариев о ходе расследования. Однако нам удалось от собственных источников узнать некоторые обстоятельства уголовного дела. Как оказалось, обвиняемым проходит сейчас один из учредителей ДСО Дмитрий Передельский. По версии следствия, он вступил в сговор с директором компании Иваном Притыкиным и похитил путем растраты более 73 млн рублей.
Следователь УМВД ходатайствовал перед Первомайским районным судом об избрании меры пресечения. По мнению полиции, фигурант может скрыться, а также оказывать давление на свидетелей или другим способом помешать расследованию ввиду того, что продолжает фактически руководить «ДомСтройОмском» и «КПК». В итоге Фемида приняла решение о домашнем аресте фигуранта. Отметим, по ч.4 ст. 160 УК РФ ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
Передельскому предписано находится по месту прописки — по данным «Города55», это квартира в доме премиум-класса в Кировском округе, управляемая ТСЖ под говорящим названием «Престиж». Согласно данным сервисов недвижимости, стоимость квартир в данном доме достигает 30 млн рублей. По крайней мере, в отличие от дольщиков «ДомСтройОмска», Передельскому есть где жить.
С учетом вышеизложенного, к ходу расследования остаются некоторые вопросы. Почему обвинение предъявлено только Дмитрию Передельскому? Ведь дела он вел вместе со своим компаньоном Алексеем Сусловым, который также являлся учредителем «ДомСтройОмска». Также неясен столь небольшой размер ущерба в 73 млн рублей. По данным судебных дел, долги перед кредиторами, в том числе и дольщиками, только «Краспромкома» составляют более 600 млн рублей. Напомним, что в 2017 году уже возбуждалось уголовное дело по факту хищения средств дольщиков, затем оно было закрыто, но и тогда ущерба насчитали на 98 млн рублей.
Ранее СМИ писали о возможном покровительстве Алексею Суслову со стороны некоторых влиятельных представителей юридического сообщества, в том числе занимающих видные должности в судебных структурах. Не исключено, что столь мягкий подход правоохранителей может объясняться кулуарными связями Суслова и Передельского (последний в свое время служил в органах внутренних дел).
И самый большой вопрос — а удастся ли в итоге взыскать что-либо с предприимчивых компаньонов? Даже в случае обвинительного приговора дольщиков вряд ли устроит только тот факт, что организаторы схемы отправятся за решетку. Ведь они лишились накоплений и многие брали ипотеки и кредиты, чтобы вложиться в строительство.
Как уже освещалось в прессе, Суслов и Передельский заблаговременно позаботились о сохранении своих активов. Предприниматели обзаводились недвижимостью в Омске и Сочи, но затем переписали их на третьих лиц, что позволяет уберечь имущество от взыскания кредиторов. В числе таких номинальных «покупателей» — компаньон Суслова и Передельского Александр Завьялов, бухгалтер Татьяна Тарасенко и Анна Украинец — предполагаемая спутница жизни Суслова.
С учетом, что решения об аресте имущества предпринимателей пока не принято, надежда, что организаторы долевой пирамиды ответят по своим долгам, тают все сильней. А, судя по всему, сейчас компаньоны далеко не бедствуют — так, защищает Передельского один из топовых омских адвокатов Наталья Романовская, чьи услуги, очевидно, весьма недешевы. Схемы, отработанные дуэтом застройщиков, продолжают работать, и в их раскрытии, похоже, заинтересованы пока только дольщики, отчаянно пытающиеся вернуть свои немалые деньги.