Обвиняемые по делу дольщиков «ДомСтройОмска» арестованы

С учетом вышеизложенного, к ходу расследования остаются некоторые вопросы. Почему обвинение предъявлено только Дмитрию Передельскому? Ведь дела он вел вместе со своим компаньоном Алексеем Сусловым, который также являлся учредителем «ДомСтройОмска». Также неясен столь небольшой размер ущерба в 73 млн рублей. По данным судебных дел, долги перед кредиторами, в том числе и дольщиками, только «Краспромкома» составляют более 600 млн рублей. Напомним, что в 2017 году уже возбуждалось уголовное дело по факту хищения средств дольщиков, затем оно было закрыто, но и тогда ущерба насчитали на 98 млн рублей.