Привет из прошлого. В Омске при установке флагштока нашли подкову и часть колеса

Здесь в скором времени появится 30-метровая конструкция и флаг РФ. Его размер составит 6,6×10 метров. Их подготовкой занимается ООО «Завод резервуаров и негабаритных металлоконструкций» в Екатеринбурге. Земляные работы же проводит строительная компания «Континент».