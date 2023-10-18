Привет из прошлого. В Омске при установке флагштока нашли подкову и часть колеса

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
На территории историко-культурного комплекса «Омская крепость» устраивают основание для нового флагштока. При снятии грунта рабочие обнаружили интересную вещицу.
Здесь в скором времени появится 30-метровая конструкция и флаг РФ. Его размер составит 6,6×10 метров. Их подготовкой занимается ООО «Завод резервуаров и негабаритных металлоконструкций» в Екатеринбурге. Земляные работы же проводит строительная компания «Континент».
Подрядчик нашел подкову и ступицу колеса, когда снимал грунт. Правда, исторической ценности они не представляют.
«Были подняты из так называемого строительного слоя времен СССР. Больше никаких находок не обнаружено — процесс идет по графику», — написал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
В общей сложности на установку самого высокого флагштока требуется четыре млн рублей. Средства выделил меценат — ООО НПО «МИР». Это означает, что средства из городского бюджета потрачены не были.