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Дух единства и силы. Омские автобусы украсили флагами РФ
Праздничные автобусы будут катать омичей весь день. А вечером, в 18:00, в Омской крепости пройдет праздник. Там для омичей организуют выступления артистов.
22 августа, 06:50
Ищут подрядчика. На украшение улиц Омска в честь Дня города выделили миллион рублей
8 июня, 06:22
В знак скорби по погибшим в «Крокусе» в Омске приспустили государственные флаги
Приспущен в том числе и самый большой государственный флаг на территории Омской области.
23 марта, 11:04
2023
Привет из прошлого. В Омске при установке флагштока нашли подкову и часть колеса
Работы ведутся на территории Омской крепости.
18 октября 2023, 11:12
Активисты провели мастер-класс ко Дню флага для воспитанников детского дома
22 августа 2023, 11:57

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