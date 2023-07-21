Монеты и посуда. Археологи показали новые находки на месте каторжного острога в Омске

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В Омске продолжают раскопки на месте каторжного острога на углу улиц Некрасова и Красина. Здесь находится объект археологического наследия «Культурный слой Второй Омской крепости. Степной бастион и каторжный острог». Раскопки ведут представители Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. Заказал работы Омский музей просвещения.
«Найденные предметы описываются археологами и передаются в музей. В выставочном зале музея в Воскресенском военном соборе, по завершению археологических работ, будет подготовлена экспозиция с предметами, найденными при раскопках», — рассказал директор Омского музея просвещения Игорь Скандаков.
Специалисты исследуют фундаменты кухни-столовой и казармы острога, изучают культурный слой, консервируют и реставрируют остатки здания. Работы начались в 2021 году.
«Территория научных раскопок увеличилась в этом году и захватывает, примерно, четвертую часть острога. Сюда входят фундаменты двух зданий, как предполагают ученые, это части строений кухни-столовой и казармы», — уточнили в министерстве культуры Омской области
Археологам уже удалось найти предметы конца XVIII–XX веков. Например, в земле остались монеты, фрагменты глиняной посуды, кованные изделия. Как сообщают в региональном минкульте, найденные предметы станут экспонатами на выставке в Воскресенском соборе.
Ранее Город55 писал о наборе волонтеров для археологических работ на месте первой Омской крепости.