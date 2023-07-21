Монеты и посуда. Археологи показали новые находки на месте каторжного острога в Омске

В Омске продолжают раскопки на месте каторжного острога на углу улиц Некрасова и Красина. Здесь находится объект археологического наследия «Культурный слой Второй Омской крепости. Степной бастион и каторжный острог». Раскопки ведут представители Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. Заказал работы Омский музей просвещения.