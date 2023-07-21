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Монеты и посуда. Археологи показали новые находки на месте каторжного острога в Омске

21 июля 2023, 07:08
Фото: министерство культуры Омской области

Археологи показали новые находки на месте каторжного острога в Омске

Как работы завершатся, все найденные предметы представят на выставке.

В Омске продолжают раскопки на месте каторжного острога на углу улиц Некрасова и Красина. Здесь находится объект археологического наследия «Культурный слой Второй Омской крепости. Степной бастион и каторжный острог». Раскопки ведут представители Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. Заказал работы Омский музей просвещения.

«Найденные предметы описываются археологами и передаются в музей. В выставочном зале музея в Воскресенском военном соборе, по завершению археологических работ, будет подготовлена экспозиция с предметами, найденными при раскопках», — рассказал директор Омского музея просвещения Игорь Скандаков.
Фото: министерство культуры Омской области

Специалисты исследуют фундаменты кухни-столовой и казармы острога, изучают культурный слой, консервируют и реставрируют остатки здания. Работы начались в 2021 году.

«Территория научных раскопок увеличилась в этом году и захватывает, примерно, четвертую часть острога. Сюда входят фундаменты двух зданий, как предполагают ученые, это части строений кухни-столовой и казармы», — уточнили в министерстве культуры Омской области

Археологам уже удалось найти предметы конца XVIII–XX веков. Например, в земле остались монеты, фрагменты глиняной посуды, кованные изделия. Как сообщают в региональном минкульте, найденные предметы станут экспонатами на выставке в Воскресенском соборе.

Ранее Город55 писал о наборе волонтеров для археологических работ на месте первой Омской крепости.

Копаемся в истории. В Омске проведут археологические раскопки первой Омской крепости
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#Алина Ясинская#Общество#Культура#Новости#Омск#Раскопки#Археология#Музей#Выставка#Каторжный острог
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