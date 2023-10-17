В Омске благодаря нацпроекту отремонтировали еще одну детскую поликлинику

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Капитальный ремонт поликлиники был сделан в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения по инициативе Президента Владимира Путина. Сейчас к медучреждению на 2-й Транспортной прикреплено более 5 тысяч детей.
«Поликлиника преобразилась: современные кабинеты врачей и зона ожидания приема, новая кровля и фасад. Теперь маленькие пациенты будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях», — рассказал у себя в телеграм-канале Виталий Хоценко.
Отмечается, что ремонт «под ключ» был выполнен во всех помещениях: физиотерапевтическом отделении, лаборатории, после работ санитарная комната стала более удобна для маломобильных посетителей.
За лето рабочие обновили кровлю и фасад здания, благоустроили территорию, отремонтировали тепловой узел и полностью поменяли внутреннюю отделку. В рамках нацпроекта была приобретена и новая мебель. Стоимость работ составила более 6 миллионов рублей.
Кроме того, сейчас капитальный ремонт проводится в 94 учреждениях: городских и районных больницах, поликлиниках, амбулаториях. Работы в большей части из них должны быть выполнены до конца года.