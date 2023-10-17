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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

В Омске благодаря нацпроекту отремонтировали еще одну детскую поликлинику

В Омске благодаря нацпроекту отремонтировали еще одну детскую поликлинику

17 октября 2023, 12:57
Фото: Правительство Омской области
После открытия обновленный филиал ДГП №5 на 2-й Транспортной пациенты посетили уже более двух тысяч раз.

Капитальный ремонт поликлиники был сделан в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения по инициативе Президента Владимира Путина. Сейчас к медучреждению на 2-й Транспортной прикреплено более 5 тысяч детей.

«Поликлиника преобразилась: современные кабинеты врачей и зона ожидания приема, новая кровля и фасад. Теперь маленькие пациенты будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях», — рассказал у себя в телеграм-канале Виталий Хоценко.

Отмечается, что ремонт «под ключ» был выполнен во всех помещениях: физиотерапевтическом отделении, лаборатории, после работ санитарная комната стала более удобна для маломобильных посетителей.

За лето рабочие обновили кровлю и фасад здания, благоустроили территорию, отремонтировали тепловой узел и полностью поменяли внутреннюю отделку. В рамках нацпроекта была приобретена и новая мебель. Стоимость работ составила более 6 миллионов рублей.

Кроме того, сейчас капитальный ремонт проводится в 94 учреждениях: городских и районных больницах, поликлиниках, амбулаториях. Работы в большей части из них должны быть выполнены до конца года.

Фото: Правительство Омской области
Виталий Хоценко рассказал, как идет стройка детской инфекционной больницы в Омске
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#Ремонт#Омск#Капитальный ремонт#Губернатор#Поликлиника#Поликлиники#Ремонт медицинских учреждений#Губернатор области#Детская поликлиника#Новости#Деньги на ремонт#Анастасия Баянова
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