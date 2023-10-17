Виталий Хоценко рассказал, как идет стройка детской инфекционной больницы в Омске

В больнице появятся несколько отделений: отделение реанимации и интенсивной терапии, отделение для детей с воздушно-капельными инфекциями, отделение острых респираторных заболеваний, отделение для детей с нейроинфекцией, отделение для детей с кишечными инфекциями, отделение гепатитов.