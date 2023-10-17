Виталий Хоценко рассказал, как идет стройка детской инфекционной больницы в Омске

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, как продвигается стройка детской инфекционной больницы на Левом берегу.
«В Омске продолжается строительство детского инфекционного стационара. Объект возводим по поручению Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина в рамках нацпроекта „Здравоохранение“. На строительной площадке работает 65 человек и порядка 10 единиц техники. В лечебном корпусе на 300 мест будут оказывать помощь детям от 0 до 7 лет», — сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
В больнице появятся несколько отделений: отделение реанимации и интенсивной терапии, отделение для детей с воздушно-капельными инфекциями, отделение острых респираторных заболеваний, отделение для детей с нейроинфекцией, отделение для детей с кишечными инфекциями, отделение гепатитов.
Также в больнице расположатся приемное отделение, лаборатории, физиотерапевтическое отделение и кафедра детских инфекционных болезней. Общая площадь стационара составит более двух тысяч квадратных метров.