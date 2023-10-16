С 16 октября в Омской области запустили два автобусных маршрута до деревень

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
С сегодняшнего дня, 16 октября, в Омской области работают два новых пассажирских рейса до деревень. Их обслуживанием занимается АО «Омскоблавтотранс».
Так, в 15:50 от омского автовокзала будет отправляться автобус до деревни Стеклянка (Калачинский район). Это ежедневный маршрут. Поездка до этого населенного пункта из города стоит 348 рублей.
В село Степное (Марьяновский район) пассажиры будут уезжать с автовокзала в 06:10 и 18:30. Рейс также работает с сегодняшнего дня ежедневно. Стоимость поездки составляет 84 рубля.
Кроме того, с 1 ноября «Омскоблавтотранс» возобновит рейсы до рабочего поселка Нововаршавка. Отправление от омского автовокзала запланировано на 18:10. Автобус будет курсировать между областным центром и населенным пунктом ежедневно. Цена за одну поездку равняется 372 рублям.