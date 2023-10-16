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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

иллюстрация

С 16 октября в Омской области запустили два автобусных маршрута до деревень

16 октября 2023, 11:53
Фото: Город55
иллюстрация
Также со следующего месяца будет введен еще один автобусный рейс за город.

С сегодняшнего дня, 16 октября, в Омской области работают два новых пассажирских рейса до деревень. Их обслуживанием занимается АО «Омскоблавтотранс».

Так, в 15:50 от омского автовокзала будет отправляться автобус до деревни Стеклянка (Калачинский район). Это ежедневный маршрут. Поездка до этого населенного пункта из города стоит 348 рублей.

В село Степное (Марьяновский район) пассажиры будут уезжать с автовокзала в 06:10 и 18:30. Рейс также работает с сегодняшнего дня ежедневно. Стоимость поездки составляет 84 рубля.

Кроме того, с 1 ноября «Омскоблавтотранс» возобновит рейсы до рабочего поселка Нововаршавка. Отправление от омского автовокзала запланировано на 18:10. Автобус будет курсировать между областным центром и населенным пунктом ежедневно. Цена за одну поездку равняется 372 рублям.

В Омске с 16 октября увеличат количество автобусов на городских маршрутах
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#Транспорт#Омская область#Автобус#Новости#Омскоблавтотранс#Поездка#Пассажирский автобус#Алина Ясинская
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