С 16 октября в Омской области запустили два автобусных маршрута до деревень

Кроме того, с 1 ноября «Омскоблавтотранс» возобновит рейсы до рабочего поселка Нововаршавка. Отправление от омского автовокзала запланировано на 18:10. Автобус будет курсировать между областным центром и населенным пунктом ежедневно. Цена за одну поездку равняется 372 рублям.