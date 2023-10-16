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Омский бизнесмен Дмитрий Елизаров назначил себя директором «Юнигаза»

Омский бизнесмен Дмитрий Елизаров назначил себя директором «Юнигаза»

16 октября 2023, 07:08
Фото: 1MI
Компания сейчас проходит процедуру наблюдения из-за исков кредиторов.

В обществе с ограниченной ответственностью «Юнигаз», зарегистрированном в Омске на улице Щербанева, поменялось руководство. Почти 11 лет директором фирмы был Александр Сафронов, но теперь этот пост занял Дмитрий Елизаров — единственный учредитель.

Напомним: Елизаров стал владельцем всего уставного капитала «Юнигаза» в сентябре текущего года. Это известный омский бизнесмен, владеющий, в частности, крупной компанией «Сибмакс», которая занимается перевозками. Ее годовая выручка превышает 2 млрд рублей. Кроме того, Елизарову принадлежит целая россыпь фирм с однотипными названиями, специализирующихся на аренде и управлении недвижимостью, — «Малахит», «Сапфир», «Яшма», «Оникс», «Диамант», «Агат». Город55 недавно писал о том, что Елизаров назначил себя директором всех этих активов, теперь то же самое он сделал в еще одной фирме.

«Юнигазу» принадлежит сеть заправок, прежде работавших под брендом «Лукойл». В мае 2023 года в этой компании была введена процедура наблюдения из-за исков ее кредиторов — новосибирской «Рекламно-производственной компании» и банка ВТБ.

Омский бизнесмен Дмитрий Елизаров стал единственным владельцем «Юнигаза»
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Дмитрий Елизаров#Юнигаз
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