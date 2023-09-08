Омский бизнесмен Дмитрий Елизаров назначил себя директором сразу 7 фирм

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Вчера, 7 сентября, сменилось руководство сразу в 7 компаниях, собственником которых является известный омский бизнесмен Дмитрий Елизаров. Речь об ООО «Малахит», «Сапфир», «Яшма», «Оникс», «Диамант», «Агат» и «Сибмакс». Все они специализируются на аренде и управлении недвижимостью, в каждой компании уставный капитал на 100% принадлежит Елизарову.
Именно бенефициар стал директором фирм, сменив в этом качестве Виталия Моляку. У Елизарова есть еще одна компания, второй «Сибмакс», которой руководит Константин Попов, и это ключевая составляющая его бизнес-империи: ее выручка от деятельности, связанной с перевозками, превышает 2 млрд рублей.
Отметим, что все активы Елизарова сейчас проходят процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве: бизнесмен задолжал Сбербанку больше 2 млрд рублей.