Омский бизнесмен Дмитрий Елизаров назначил себя директором сразу 7 фирм

Именно бенефициар стал директором фирм, сменив в этом качестве Виталия Моляку. У Елизарова есть еще одна компания, второй «Сибмакс», которой руководит Константин Попов, и это ключевая составляющая его бизнес-империи: ее выручка от деятельности, связанной с перевозками, превышает 2 млрд рублей.