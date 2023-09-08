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Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

иллюстрация

Омский бизнесмен Дмитрий Елизаров назначил себя директором сразу 7 фирм

8 сентября 2023, 08:47
Фото: 1MI
иллюстрация
Во всех случаях он сменил Виталия Моляку.

Вчера, 7 сентября, сменилось руководство сразу в 7 компаниях, собственником которых является известный омский бизнесмен Дмитрий Елизаров. Речь об ООО «Малахит», «Сапфир», «Яшма», «Оникс», «Диамант», «Агат» и «Сибмакс». Все они специализируются на аренде и управлении недвижимостью, в каждой компании уставный капитал на 100% принадлежит Елизарову.

Именно бенефициар стал директором фирм, сменив в этом качестве Виталия Моляку. У Елизарова есть еще одна компания, второй «Сибмакс», которой руководит Константин Попов, и это ключевая составляющая его бизнес-империи: ее выручка от деятельности, связанной с перевозками, превышает 2 млрд рублей.

Отметим, что все активы Елизарова сейчас проходят процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве: бизнесмен задолжал Сбербанку больше 2 млрд рублей.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Дмитрий Елизаров#Смена руководства
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