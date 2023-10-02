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Омский бизнесмен Дмитрий Елизаров стал единственным владельцем «Юнигаза»

Омский бизнесмен Дмитрий Елизаров стал единственным владельцем «Юнигаза»

2 октября 2023, 11:00
Фото: 1MI
Компания сейчас проходит процедуру наблюдения из-за исков кредиторов.

В обществе с ограниченной ответственностью «Юнигаз», зарегистрированном в Омске на улице Щербанева, поменялся собственник. Почти 11 лет единственным бенеаром фирмы был Александр Тихов, но теперь уставный капитал полностью перешел к Дмитрию Елизарову. Директором компании остается Александр Сафронов.

Напомним: Дмитрий Елизаров — известный омский бизнесмен, владеющий, в частности, крупной компанией «Сибмакс», которая занимается перевозками. Ее годовая выручка превышает 2 млрд рублей. Кроме того, Елизарову принадлежит целая россыпь фирм с однотипными названиями, специализирующихся на аренде и управлении недвижимостью, — «Малахит», «Сапфир», «Яшма», «Оникс», «Диамант», «Агат». Город55 недавно писал о том, что Елизаров назначил себя директором всех этих активов.

Интересно, что первым учредителем «Юнигаза» был Виталий Моляка — предшественник Елизарова в качестве директора его фирм. «Юнигазу» принадлежит сеть заправок, прежде работавших под брендом «Лукойл». В мае 2023 года в этой компании была введена процедура наблюдения из-за исков ее кредиторов — новосибирской «Рекламно-производственной компании» и банка ВТБ.

В банкротящемся омском «Юнигазе» ввели процедуру наблюдения
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Дмитрий Елизаров#Юнигаз
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