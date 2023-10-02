Омский бизнесмен Дмитрий Елизаров стал единственным владельцем «Юнигаза»

Напомним: Дмитрий Елизаров — известный омский бизнесмен, владеющий, в частности, крупной компанией «Сибмакс», которая занимается перевозками. Ее годовая выручка превышает 2 млрд рублей. Кроме того, Елизарову принадлежит целая россыпь фирм с однотипными названиями, специализирующихся на аренде и управлении недвижимостью, — «Малахит», «Сапфир», «Яшма», «Оникс», «Диамант», «Агат». Город55 недавно писал о том, что Елизаров назначил себя директором всех этих активов.