Омский бизнесмен Дмитрий Елизаров стал единственным владельцем «Юнигаза»

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В обществе с ограниченной ответственностью «Юнигаз», зарегистрированном в Омске на улице Щербанева, поменялся собственник. Почти 11 лет единственным бенеаром фирмы был Александр Тихов, но теперь уставный капитал полностью перешел к Дмитрию Елизарову. Директором компании остается Александр Сафронов.
Напомним: Дмитрий Елизаров — известный омский бизнесмен, владеющий, в частности, крупной компанией «Сибмакс», которая занимается перевозками. Ее годовая выручка превышает 2 млрд рублей. Кроме того, Елизарову принадлежит целая россыпь фирм с однотипными названиями, специализирующихся на аренде и управлении недвижимостью, — «Малахит», «Сапфир», «Яшма», «Оникс», «Диамант», «Агат». Город55 недавно писал о том, что Елизаров назначил себя директором всех этих активов.
Интересно, что первым учредителем «Юнигаза» был Виталий Моляка — предшественник Елизарова в качестве директора его фирм. «Юнигазу» принадлежит сеть заправок, прежде работавших под брендом «Лукойл». В мае 2023 года в этой компании была введена процедура наблюдения из-за исков ее кредиторов — новосибирской «Рекламно-производственной компании» и банка ВТБ.