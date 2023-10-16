Обманули пенсионеров на 2,2 млн. В Омске осудили курьеров-мошенников

Фигуранты как раз и являлись посредниками, которые забирали сбережения у пенсионеров. 26-летний омич нашел такой способ заработка в интернете. Позже к криминальной схеме он подключил супругу и друга. Курьеры забирали у пожилых людей от 100 до 800 тысяч рублей, себе оставляли 15%, а остальное переводили на счета, указанные кураторами.