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Потерпевшими стали 10 человек

Обманули пенсионеров на 2,2 млн. В Омске осудили курьеров-мошенников

16 октября 2023, 03:58
Фото: УМВД России по Омской области
Потерпевшими стали 10 человек

В Омске вынесли приговор курьерам-мошенникам за обман пенсионеров на 2,2 млн

В криминальной схеме участвовала семейная пара и их знакомый.

В Омске вынесли приговор двум мужчинам и женщине за обман пенсионеров на сумму 2,2 млн рублей. Фигурантов признали виновными в мошенничестве, сообщили сегодня, 16 октября, в пресс-службе УМВД России по Омской области. Потерпевшими стали 10 человек.

Пожилым омичам звонили неизвестные и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Пенсионерам сообщали, что их родственники якобы стали виновниками ДТП, и чтобы уладить вопрос, необходимо заплатить определенную сумму. Далее к потерпевшим приезжали курьеры и забирали деньги.

Фигуранты как раз и являлись посредниками, которые забирали сбережения у пенсионеров. 26-летний омич нашел такой способ заработка в интернете. Позже к криминальной схеме он подключил супругу и друга. Курьеры забирали у пожилых людей от 100 до 800 тысяч рублей, себе оставляли 15%, а остальное переводили на счета, указанные кураторами.

Подсудимых задержали в январе 2022 года.

«В ходе обысков по местам проживания злоумышленников сотрудники полиции изъяли 56 тысяч рублей, 100 долларов и 16 евро, а также телефоны, где имелась переписка с „работодателем“», — сообщили в полиции.

В итоге курьер-организатор отправится в колонию на 5,5 лет, его супруга — на 2,5 года, а друг семьи — на 2 года. Также осужденным предстоит возместить пенсионерам материальный ущерб.

#Происшествия#Видео#Полиция#Омск#Суд#Мошенничество#Уголовное дело#Наказание#Мошенники#Обман#Исправительная колония#Евгений Игишев#Потерпевшие
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