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Posted 15 октября, 05:07

Published 15 октября, 05:07

Modified 15 октября, 05:09

Updated 15 октября, 05:09

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Газ и топливо. Рассказываем, сколько заправок в Омской области

15 октября 2023, 05:07
Фото: Midjourney
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Протяженность омских дорог превысила 24 километра

Всего в регионе работало 352 автозаправочных станции.

В этом году профессиональный праздник работников дорожного хозяйства отмечается 15 октября. Омскстат сообщает: на начало 2023 года протяжённость дорог Омской области — более 24 километров.

В регионе работало 352 автозаправочных станции, из них 161 — многотопливная, 114 — автомобильных газозаправочных, 5 — автомобильных газонаполнительных компрессорных.

Также в области 273 моста. Общая протяженность — 18 100 погонных метров. Напомним, в третье воскресенье ноября в России отмечается и День отца. Ранее мы публиковали занимательную статистику на тему.

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#Дороги#Омск#Омская область#Омскстат#Статистика#Новости#Заправка
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