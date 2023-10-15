Газ и топливо. Рассказываем, сколько заправок в Омской области

Posted 15 октября, 05:07
Published 15 октября, 05:07
Modified 15 октября, 05:09
Updated 15 октября, 05:09
В этом году профессиональный праздник работников дорожного хозяйства отмечается 15 октября. Омскстат сообщает: на начало 2023 года протяжённость дорог Омской области — более 24 километров.
В регионе работало 352 автозаправочных станции, из них 161 — многотопливная, 114 — автомобильных газозаправочных, 5 — автомобильных газонаполнительных компрессорных.
Также в области 273 моста. Общая протяженность — 18 100 погонных метров. Напомним, в третье воскресенье ноября в России отмечается и День отца. Ранее мы публиковали занимательную статистику на тему.