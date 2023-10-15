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Posted 15 октября, 03:52

Published 15 октября, 03:52

Modified 15 октября, 04:15

Updated 15 октября, 04:15

иллюстрация

Галопом во взрослую жизнь. В Омской области четверо подростков стали отцами

15 октября 2023, 03:52
Фото: Midjourney
иллюстрация

В Омской области четверо несовершеннолетних стали отцами

Представляем занимательную статистику ко Дню отца.

В третье воскресенье октября в России отмечается день отца. Празднику три года. В 2023-м он выпал на 15 октября. Омские статистики подготовили тематическую информацию.

В Омской области полмиллиона семей, из них более чем в 200 тысяч есть дети младше 18 лет. В большинстве случаев — 143 тысячах, то есть 71% — несовершеннолетних воспитывают оба супруга. В 3,5 тысячах — только отец, при этом 165 семей многодетные, где вкупе подрастают 548 детей.

В прошлом году у супружеских пар в регионе родилось 12,3 тысяч детей. Четверо отцов были младше 18 лет. А самому взрослому папе исполнился 71 год.

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#Общество#Омск#Омская область#Омскстат#Статистика#Новости
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