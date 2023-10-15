Галопом во взрослую жизнь. В Омской области четверо подростков стали отцами

В Омской области полмиллиона семей, из них более чем в 200 тысяч есть дети младше 18 лет. В большинстве случаев — 143 тысячах, то есть 71% — несовершеннолетних воспитывают оба супруга. В 3,5 тысячах — только отец, при этом 165 семей многодетные, где вкупе подрастают 548 детей.