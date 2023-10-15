Галопом во взрослую жизнь. В Омской области четверо подростков стали отцами

Posted 15 октября, 03:52
Published 15 октября, 03:52
Modified 15 октября, 04:15
Updated 15 октября, 04:15
В третье воскресенье октября в России отмечается день отца. Празднику три года. В 2023-м он выпал на 15 октября. Омские статистики подготовили тематическую информацию.
В Омской области полмиллиона семей, из них более чем в 200 тысяч есть дети младше 18 лет. В большинстве случаев — 143 тысячах, то есть 71% — несовершеннолетних воспитывают оба супруга. В 3,5 тысячах — только отец, при этом 165 семей многодетные, где вкупе подрастают 548 детей.
В прошлом году у супружеских пар в регионе родилось 12,3 тысяч детей. Четверо отцов были младше 18 лет. А самому взрослому папе исполнился 71 год.