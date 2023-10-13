«Становится трендом». В Омске отцы стали чаще брать отпуск по уходу за ребенком

Так, по закону, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет может взять не только мама, но и папа. Кроме того, в этом случае именно он будет получать пособие. В пресс-службе социального фонда заметили, что в последнее время это право используют все больше и больше отцов.