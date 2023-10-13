«Становится трендом». В Омске отцы стали чаще брать отпуск по уходу за ребенком

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Так, по закону, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет может взять не только мама, но и папа. Кроме того, в этом случае именно он будет получать пособие. В пресс-службе социального фонда заметили, что в последнее время это право используют все больше и больше отцов.
«Если раньше это право было больше теоретическим, то сегодня оно явно становится трендом. Так, в настоящее время в Омской области оплачиваемый отпуск по уходу за детьми до 1,5 лет оформили 218 отцов», — рассказали в фонде.
Также отмечается, что пока папа пребывает в декретном отпуске, за ним сохраняется место работы. Более того, и, этот период засчитывается в трудовой стаж и за него начисляются пенсионные коэффициенты.
Сегодня размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка за два предшествующих календарных года, и не может быть ниже прожиточного минимума. Получая его, родитель имеет право сохранить частичную занятость. В 2023 году на выплату ежемесячного пособия 14 тысячам работающим родителям было направлено 966 млн рублей.