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«Становится трендом». В Омске отцы стали чаще брать отпуск по уходу за ребенком

13 октября 2023, 09:46
Фото: Midjourney
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Омские отцы стали чаще брать оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

В преддверии Дня отца в отделении Социального фонда РФ рассказали о деталях нахождения пап в декретном отпуске.

Так, по закону, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет может взять не только мама, но и папа. Кроме того, в этом случае именно он будет получать пособие. В пресс-службе социального фонда заметили, что в последнее время это право используют все больше и больше отцов.

«Если раньше это право было больше теоретическим, то сегодня оно явно становится трендом. Так, в настоящее время в Омской области оплачиваемый отпуск по уходу за детьми до 1,5 лет оформили 218 отцов», — рассказали в фонде.

Также отмечается, что пока папа пребывает в декретном отпуске, за ним сохраняется место работы. Более того, и, этот период засчитывается в трудовой стаж и за него начисляются пенсионные коэффициенты.

Сегодня размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка за два предшествующих календарных года, и не может быть ниже прожиточного минимума. Получая его, родитель имеет право сохранить частичную занятость. В 2023 году на выплату ежемесячного пособия 14 тысячам работающим родителям было направлено 966 млн рублей.

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#Омск#Праздники#Омская область#Дети#Праздничный день#Несовершеннолетние дети#Новости#Пособие#Пособие на детей#Анастасия Баянова#День отца#Уход за детьми
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