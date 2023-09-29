В России стартует осенний призыв. Рассказываем о его особенностях

Напомним, что летом депутаты Госдумы приняли поправки в закон о военной службе. Согласно нововведениям, призывной возраст для срочников повысится до 30 лет. Нижнюю планку при этом решили не поднимать, несмотря на предложение набирать в армию с 21 года. В ряды Вооруженных сил продолжат призывать с 18 лет. Изменения начнут действовать с 1 января 2024 года.