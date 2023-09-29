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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

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В России стартует осенний призыв. Рассказываем о его особенностях

29 сентября 2023, 07:02
Фото: 1MI
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С 1 октября в России начнется осенний призыв на срочную службу

В Генштабе сообщили, что военнослужащих-срочников не будут отправлять в зону СВО.

В России с 1 октября начнется осенний призыв на срочную военную службу. Он продлится до конца декабря. Подробности сегодня, 29 сентября, рассказал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

По словам контр-адмирала, первых новобранцев планируют отправить к местам службы 16 октября.

«В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил РФ в новых регионах Российской Федерации: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — заявил Цимлянский.

Также Минобороны продолжит формирование научных и спортивных рот.

С 17 октября в Генштабе будет работать прямая линия по вопросам призыва.

По итогам весеннего призыва было призвано 147 тысяч человек. В ходе призывной кампании и отправки в войска происшествий не зафиксировано.

Напомним, что летом депутаты Госдумы приняли поправки в закон о военной службе. Согласно нововведениям, призывной возраст для срочников повысится до 30 лет. Нижнюю планку при этом решили не поднимать, несмотря на предложение набирать в армию с 21 года. В ряды Вооруженных сил продолжат призывать с 18 лет. Изменения начнут действовать с 1 января 2024 года.

Также в Генштабе сегодня рассказали, что не планируют проводить дополнительную мобилизацию. Для выполнения задач СВО достаточно контрактников и добровольцев.

В Генштабе рассказали, что у них нет планов по дополнительной мобилизации
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#Общество#Армия#Осенний призыв#Призыв#Срочная армия#Срочный призыв#Евгений Игишев#Вооруженные силы
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