В России стартует осенний призыв. Рассказываем о его особенностях

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В России с 1 октября начнется осенний призыв на срочную военную службу. Он продлится до конца декабря. Подробности сегодня, 29 сентября, рассказал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
По словам контр-адмирала, первых новобранцев планируют отправить к местам службы 16 октября.
«В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил РФ в новых регионах Российской Федерации: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — заявил Цимлянский.
Также Минобороны продолжит формирование научных и спортивных рот.
С 17 октября в Генштабе будет работать прямая линия по вопросам призыва.
По итогам весеннего призыва было призвано 147 тысяч человек. В ходе призывной кампании и отправки в войска происшествий не зафиксировано.
Напомним, что летом депутаты Госдумы приняли поправки в закон о военной службе. Согласно нововведениям, призывной возраст для срочников повысится до 30 лет. Нижнюю планку при этом решили не поднимать, несмотря на предложение набирать в армию с 21 года. В ряды Вооруженных сил продолжат призывать с 18 лет. Изменения начнут действовать с 1 января 2024 года.
Также в Генштабе сегодня рассказали, что не планируют проводить дополнительную мобилизацию. Для выполнения задач СВО достаточно контрактников и добровольцев.