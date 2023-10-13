Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

В Омской области в ночном пожаре сгорел двухквартирный жилой дом

Ночное зарево. В Омской области огонь уничтожил двухквартирный жилой дом

13 октября 2023, 07:13
Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

В Омской области в ночном пожаре сгорел двухквартирный жилой дом

Пострадавших при пожаре не оказалось.

Ночью 12 октября в Черлакском районе произошел крупный пожар. В деревне Золотухино вспыхнули дом и баня. Сотрудники МЧС получили сообщение в 01:54.

Когда пожарные приехали на место, горели двухквартирный дом и баня на всей площади. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались четыре человека. Известно, что всего в доме было две трехкомнатные квартиры.

Видео: ГУ МЧС РФ по Омской области

Огонь охватил все здание и хозпостройку, так что все сгорело. Общая площадь пожара составила 162 кв м. Только к 11:25 13 октября удалось ликвидировать возгорание, рассказали в пресс-центре регионального МЧС.

На месте работали семь человек, было задействовано четыре спецмашины. Причина пожара пока неизвестна. Эксперты выяснят это, а также оценят материальный ущерб, который нанес пожар.

Топите осторожнее. Девять омичей погибли при пожарах из-за печей в 2023 году
Узнать подробнее
#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#Новости#Алина Ясинская
Подпишитесь
Дмитрий Ушаков будет отвечать за развитие сел в Омской области
Сегодня, 03:17
Снесет крышу. Омичей предупредили о порывистом ветре
Сегодня, 03:59
В Омске на Ленинградском мосту планируют открыть отремонтированную полосу
Сегодня, 02:50
В Омской области с началом осени взлетели цены на топливо
Сегодня, 08:01
В Омске у метромоста сдали в эксплуатацию четырехзвездочную гостиницу Cosmos
Сегодня, 07:48
Три варианта. В Омске заплатят 121 млн за проект интеграции недостроенного метро
Сегодня, 07:49