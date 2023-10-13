Ночное зарево. В Омской области огонь уничтожил двухквартирный жилой дом

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Ночью 12 октября в Черлакском районе произошел крупный пожар. В деревне Золотухино вспыхнули дом и баня. Сотрудники МЧС получили сообщение в 01:54.
Когда пожарные приехали на место, горели двухквартирный дом и баня на всей площади. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались четыре человека. Известно, что всего в доме было две трехкомнатные квартиры.
Огонь охватил все здание и хозпостройку, так что все сгорело. Общая площадь пожара составила 162 кв м. Только к 11:25 13 октября удалось ликвидировать возгорание, рассказали в пресс-центре регионального МЧС.
На месте работали семь человек, было задействовано четыре спецмашины. Причина пожара пока неизвестна. Эксперты выяснят это, а также оценят материальный ущерб, который нанес пожар.