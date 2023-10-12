Виталий Хоценко провел встречу с председателем правительства ЛНР

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с председателем правительства Луганской Народной Республики Сергеем Козловым. Обсуждались вопросы восстановления Стаханова и планы на будущий год.
В 2023 году омские строители отремонтировали в Стаханове многофункциональный центр, два образовательных учреждения, привели в порядок больше двух километров водопровода, подготовили помещение для томографа в центральной городской больнице. В настоящее время рабочие заканчивают ремонт родильном доме и монтаж котельных. В работе 129 индивидуальных жилых домов и почти 250 многоквартирных.
Подробности Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале.
«Восстановление Стаханова и возвращение города-труженика в мирное русло — для Омской области дело чести. Непомерный вклад вносят неравнодушные омичи — в регионе действуют десятки пунктов сбора, куда жители, общественные организации приносят продукты, товары первой необходимости и посылки», — написал Виталий Хоценко. — «Также в этом году мы отправили отдыхать на море порядка 750 деток из нашего подшефного города. Кроме того, большую работу ведем по подготовке к осенне-зимнему периоду. Завершаем монтаж модульных котельных, а команда коммунальщиков из 8 человек будет помогать жителям Стаханова безаварийно пройти отопительный сезон».