Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:21

Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Виталий Хоценко провел встречу с председателем правительства ЛНР

Виталий Хоценко провел встречу с председателем правительства ЛНР

12 октября 2023, 05:21
Фото: Правительство Омской области
Обсуждались итоги работы по восстановлению Стаханова и планы на будущий год.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с председателем правительства Луганской Народной Республики Сергеем Козловым. Обсуждались вопросы восстановления Стаханова и планы на будущий год.

В 2023 году омские строители отремонтировали в Стаханове многофункциональный центр, два образовательных учреждения, привели в порядок больше двух километров водопровода, подготовили помещение для томографа в центральной городской больнице. В настоящее время рабочие заканчивают ремонт родильном доме и монтаж котельных. В работе 129 индивидуальных жилых домов и почти 250 многоквартирных.

Подробности Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале.

«Восстановление Стаханова и возвращение города-труженика в мирное русло — для Омской области дело чести. Непомерный вклад вносят неравнодушные омичи — в регионе действуют десятки пунктов сбора, куда жители, общественные организации приносят продукты, товары первой необходимости и посылки», — написал Виталий Хоценко. — «Также в этом году мы отправили отдыхать на море порядка 750 деток из нашего подшефного города. Кроме того, большую работу ведем по подготовке к осенне-зимнему периоду. Завершаем монтаж модульных котельных, а команда коммунальщиков из 8 человек будет помогать жителям Стаханова безаварийно пройти отопительный сезон».
#Общество#Ремонт#Омск#Отопление#Губернатор#Помощь#Правительство#Восстановление#Жилые дома#Роддом#Водопровод#Строители#Евгений Игишев#Стаханов#Коммунальщики
Подпишитесь
В Омской области назначили нового митрополита
Сегодня, 03:12
В Омском горсовете назвали ситуацию вокруг муниципальных рынков «позорищем»
Сегодня, 05:29
Омич отсудил у «Леруа Мерлен» 375 тысяч за перелом ноги на крыльце магазина
Сегодня, 03:46
Топ арбитража. Кормление свиней на «Титан-Агро», империя Веретено и «Россельхозбанк»
Вчера, 07:52
Парил до потери сознания. Юный омич отключился после курения электронной сигареты
Сегодня, 04:17
Елена Мизулина официально ушла с поста сенатора от Омской области в Совфеде
Вчера, 10:08