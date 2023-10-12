Виталий Хоценко провел встречу с председателем правительства ЛНР

В 2023 году омские строители отремонтировали в Стаханове многофункциональный центр, два образовательных учреждения, привели в порядок больше двух километров водопровода, подготовили помещение для томографа в центральной городской больнице. В настоящее время рабочие заканчивают ремонт родильном доме и монтаж котельных. В работе 129 индивидуальных жилых домов и почти 250 многоквартирных.