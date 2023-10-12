В «Тепловую компанию» назначили полномочных представителей мэрии во главе с Фоминым

Напомним: «Тепловая компания» совсем недавно превратилась из МУПа в АО. Городские власти настаивают на том, что предприятие останется в муниципальной собственности. При этом в новом уставе ТК есть лазейки, позволяющие ценному активу уплыть в частные руки. Теоретически главной задачей представителей мэрии должны быть предотвращение такого поворота событий и повышение эффективности работы «Тепловой». Задача нетривиальная: Город55 много раз писал о финансовых проблемах компании. Не далее как сегодня стало известно, что один из ее кредиторов обратился в суд с иском о банкротстве должника.