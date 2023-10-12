В «Тепловую компанию» назначили полномочных представителей мэрии во главе с Фоминым

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Мэр Омска Сергей Шелест подписал вчера, 11 октября, распоряжение о назначении в акционерное общество «Тепловая компания» полномочных представителей администрации. Такое практикуется для тех акционерных обществ и ООО, которые целиком принадлежат муниципалитету, но при этом не закреплены за конкретными МУПами или муниципальными учреждениями.
— Назначить первого заместителя мэра города Омска, директора департамента городского хозяйства администрации города Омска Фомина Евгения Викторовича представителем интересов муниципального образования город Омск, осуществляющим полномочия в высшем органе управления акционерного общества «Тепловая компания», — говорится в документе.
Кроме того, Фомин и еще 4 чиновника будут представлять интересы города в совете директоров «Тепловой». В списке вице-мэры Евгений Романин (глава депимущества) и Елена Дячук (глава департамента городской экономической политики), а также глава департамента правового обеспечения Олег Баланов и глава департамента финансов Ольга Илютикова.
Напомним: «Тепловая компания» совсем недавно превратилась из МУПа в АО. Городские власти настаивают на том, что предприятие останется в муниципальной собственности. При этом в новом уставе ТК есть лазейки, позволяющие ценному активу уплыть в частные руки. Теоретически главной задачей представителей мэрии должны быть предотвращение такого поворота событий и повышение эффективности работы «Тепловой». Задача нетривиальная: Город55 много раз писал о финансовых проблемах компании. Не далее как сегодня стало известно, что один из ее кредиторов обратился в суд с иском о банкротстве должника.