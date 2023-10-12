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От угроз к делу: в суд поступило заявление о банкротстве омской «Тепловой компании»

От угроз к делу: в суд поступило заявление о банкротстве омской «Тепловой компании»

12 октября 2023, 06:11
Фото: Город55
Истец — фирма из Екатеринбурга, торгующая металлами.

Арбитражный суд Омской области 10 октября принял к рассмотрению исковое заявление ООО «АДС Групп» о признании несостоятельным должником АО «Тепловая компания». Это событие можно считать знаковым: за последний год десятки фирм со всей России публиковали официальные заявления о готовности подать такой иск, но дальше этого дело не шло. По-видимому, до определенного момента «Тепловой» удавалось договориться с кредиторами.

«АДС Групп» зарегистрирована в Екатеринбурге на улице Аппаратная. Она специализируется на оптовой торговле металлами и металлическими рудами, ее прибыль за 2022 год превысила 43 млн рублей при общей выручке, превышающей 920 млн. Пост генерального директора фирмы занимает ее бенефициар Арсений Грехов.

Напомним: «Тепловая компания» совсем недавно была реорганизована и превратилась из МУПа в акционерное общество. Кредиторов предприятия это, конечно, не остановило. Возможно, в ближайшее время появятся и новые исковые заявления в адрес ТК.

Омская «Тепловая компания» стала акционерным обществом
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#Бизнес#Тепловая компания#Новости#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве
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