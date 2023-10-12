От угроз к делу: в суд поступило заявление о банкротстве омской «Тепловой компании»

Арбитражный суд Омской области 10 октября принял к рассмотрению исковое заявление ООО «АДС Групп» о признании несостоятельным должником АО «Тепловая компания». Это событие можно считать знаковым: за последний год десятки фирм со всей России публиковали официальные заявления о готовности подать такой иск, но дальше этого дело не шло. По-видимому, до определенного момента «Тепловой» удавалось договориться с кредиторами.