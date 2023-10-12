От угроз к делу: в суд поступило заявление о банкротстве омской «Тепловой компании»

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
Арбитражный суд Омской области 10 октября принял к рассмотрению исковое заявление ООО «АДС Групп» о признании несостоятельным должником АО «Тепловая компания». Это событие можно считать знаковым: за последний год десятки фирм со всей России публиковали официальные заявления о готовности подать такой иск, но дальше этого дело не шло. По-видимому, до определенного момента «Тепловой» удавалось договориться с кредиторами.
«АДС Групп» зарегистрирована в Екатеринбурге на улице Аппаратная. Она специализируется на оптовой торговле металлами и металлическими рудами, ее прибыль за 2022 год превысила 43 млн рублей при общей выручке, превышающей 920 млн. Пост генерального директора фирмы занимает ее бенефициар Арсений Грехов.
Напомним: «Тепловая компания» совсем недавно была реорганизована и превратилась из МУПа в акционерное общество. Кредиторов предприятия это, конечно, не остановило. Возможно, в ближайшее время появятся и новые исковые заявления в адрес ТК.