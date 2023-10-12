В Омской области экс-председатель совета разобрал автомобиль, чтобы не отдавать суду

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Так, в декабре 2022 года Омский областной суд постановил обратить в доход государства автомобиль бывшего председателя Совета Тевризского района, стоимостью более 1,8 млн рублей, так как он был приобретен на неподтвержденные доходы.
Однако после возбуждения исполнительного производства, мужчина передал судебному приставу-исполнителю автомобиль в полностью разобранном состоянии. Он был непригоден для дальнейшей эксплуатации, а потому прокуратура направила в суд иск об изменении способа исполнения судебного решения.
Теперь экс-председатель Совета Тевризского района должен был возместить стоимость автомобиля. Суд это требование удовлетворил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. Мужчина исполнил судебное решение и внес сумму на банковский счет отдела судебных приставов.