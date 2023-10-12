В Омске из-за резкого торможения микроавтобуса пострадали ребенок и пенсионер

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Сегодня днем, 12 октября, в областном центре случилось ДТП с участием пассажирского транспорта. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение примерно в 12:30.
По данным ведомства, микроавтобус № 20 «Омский нефтеперерабатывающий завод — Гашека» двигалась по улице Красный Путь. В районе дома № 18 водитель (мужчина 1969 года рождения) сильно затормозил. Из-за этого несколько пассажиров повалились в салоне.
Мальчику 2012 года рождения и мужчине 1955 года рождения понадобилась помощь медиков. Их доставили в больницу. В момент ДТП в салоне находились 20 человек.
По факту случившегося полицейские запустили проверку. Обстоятельства и причины ДТП станут известны позднее.