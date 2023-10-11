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Published Сегодня, 05:52

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иллюстрация

Омская прокуратура обнаружила за городом аварийный детский дом

11 октября 2023, 05:52
Фото: Город55
иллюстрация
Капитальный ремонт фасада здания был проведен, а также устранены другие нарушения.

В пресс-службе прокуратуры Омской области рассказали о проверке в казенном учреждении для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Детский дом имени Д. М. Карбышева находится в Тарском районе.

Сотрудники Тарской межрайонной прокуратуры обнаружили ряд нарушений, которые создают угрозу для воспитанников. Помимо санитарно-эпидемиологических несоответствий в детдоме есть достаточно серьезная проблема — аварийность фасада здания.

Фото: прокуратура Омской области

По этой причине межрайонному прокурору Владиславу Васильеву пришлось обратиться в суд. Руководство учреждения обязали устранить нарушения. В здании детдоме по итогу провели капремонт фасада здания, в том числе текущий ремонт.

Ранее Город55 писал о нарушениях в пансионатах для престарелых в Омской области. Один из них по требованию прокуратуры был закрыт, так как в учреждении обнаружили массу нарушений.

В Омске из-за массы нарушений закрыли пансионат для престарелых «Здравница Алтая»
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#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Детский дом#Новости#Алина Ясинская#Аварийное здание
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