Омская прокуратура обнаружила за городом аварийный детский дом

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:55
В пресс-службе прокуратуры Омской области рассказали о проверке в казенном учреждении для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Детский дом имени Д. М. Карбышева находится в Тарском районе.
Сотрудники Тарской межрайонной прокуратуры обнаружили ряд нарушений, которые создают угрозу для воспитанников. Помимо санитарно-эпидемиологических несоответствий в детдоме есть достаточно серьезная проблема — аварийность фасада здания.
По этой причине межрайонному прокурору Владиславу Васильеву пришлось обратиться в суд. Руководство учреждения обязали устранить нарушения. В здании детдоме по итогу провели капремонт фасада здания, в том числе текущий ремонт.
Ранее Город55 писал о нарушениях в пансионатах для престарелых в Омской области. Один из них по требованию прокуратуры был закрыт, так как в учреждении обнаружили массу нарушений.