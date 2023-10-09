Заморозки до -1 и штормовой ветер. В Омской области ощутимо ухудшится погода

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Published Сегодня, 07:39
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В Обь-Иртышском УГМС сообщили об ухудшении погодных условий в Омской области. По данным синоптиков, сегодня, 9 октября, ожидается усиление ветра.
Днем местами возможны порывы до 20 м/с, предупреждают жителей региона. Завтра, 10 октября, скорость ветра чуть снизится до 18 м/с. Он будет юго-западным и западным. Ночью температура упадет до +6… +11 градусов. Днем воздух прогреется до +17… +22, но где-то может быть и +10… +15. Прогнозируется дождь.
В среду, 11 октября, ночью столбик термометра покажет +4… +9 градусов. Местами похолодает до -1. В светлое время суток температура воздуха составит +9… +14. Пройдет слабый дождь. Северо-западный ветер задует со скоростью 6-11 м/с, местами могут быть порывы до 14 м/с.
В четверг, 12 октября, ночью будет -1… +4 градуса. В светлое время суток ожидается +8… +13, без осадков. Скорость юго-западного ветра составит 8-13 м/с.
Напомним, что в Омской области уже включили отопление в жилых домах, а также садиках, школах, социальных и медицинских учреждениях. В последнюю очередь тепло дают в офисные центры.