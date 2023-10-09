Заморозки до -1 и штормовой ветер. В Омской области ощутимо ухудшится погода

Днем местами возможны порывы до 20 м/с, предупреждают жителей региона. Завтра, 10 октября, скорость ветра чуть снизится до 18 м/с. Он будет юго-западным и западным. Ночью температура упадет до +6… +11 градусов. Днем воздух прогреется до +17… +22, но где-то может быть и +10… +15. Прогнозируется дождь.