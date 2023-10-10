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В Омске нашли почти 500 тонн импортных семян, не соответствующих требованиям

В Омске нашли почти 500 тонн импортных семян, не соответствующих требованиям

10 октября 2023, 11:13
Фото: 1MI
Нарушения были выявлены Россельхознадзором в ходе 882 проверок за 9 месяцев 2023 года.

Так, с начала года специалисты ведомства проконтролировали 1190 партий семян, общий объем которых составил 772 тонны. Среди них было обнаружено 440 тонн семян ячменя и пшеницы, не соответствующих требованиям государственных стандартов.

После получения результатов проверок хозяйствам было выдано 5 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области семеноводства. Всего же с начала года хозяйствующим субъектам объявлено 155 предостережений, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Кроме того отмечается, что в ходе обследований в хозяйствах Марьяновского, Кормиловского и Омского районов было отобрано 11 проб вегетативных частей рапса и сои, выращенных из импортного посевного материала для проведения исследований на ГМО.

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#Омск#Омская область#Россельхознадзор#Новости#Семена#Анастасия Баянова#Урожай
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