В Омске нашли почти 500 тонн импортных семян, не соответствующих требованиям

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Так, с начала года специалисты ведомства проконтролировали 1190 партий семян, общий объем которых составил 772 тонны. Среди них было обнаружено 440 тонн семян ячменя и пшеницы, не соответствующих требованиям государственных стандартов.
После получения результатов проверок хозяйствам было выдано 5 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области семеноводства. Всего же с начала года хозяйствующим субъектам объявлено 155 предостережений, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Кроме того отмечается, что в ходе обследований в хозяйствах Марьяновского, Кормиловского и Омского районов было отобрано 11 проб вегетативных частей рапса и сои, выращенных из импортного посевного материала для проведения исследований на ГМО.