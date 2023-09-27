«Подарок» из ближнего зарубежья. В Омск снова прибыли тонны овощей с паразитами

Контролем за качеством и безопасностью зарубежных овощей занималось управление Россельхознадзора. Образцы из партии были отправлены на исследование в Сибирский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна». В ходе проверки оказалось, что партия казахстанских перцев, общий вес которой составляет 18 тонн, заражена.