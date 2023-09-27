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Published Сегодня, 08:43

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В Омске задержали очередную партию опасной продукции из Казахстана

«Подарок» из ближнего зарубежья. В Омск снова прибыли тонны овощей с паразитами

27 сентября 2023, 08:43
Фото: Город55

В Омске задержали очередную партию опасной продукции из Казахстана

Об обнаружении 18 тонн перцев, зараженных карантинным объектом, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Омской области.

Контролем за качеством и безопасностью зарубежных овощей занималось управление Россельхознадзора. Образцы из партии были отправлены на исследование в Сибирский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна». В ходе проверки оказалось, что партия казахстанских перцев, общий вес которой составляет 18 тонн, заражена.

В овощах нашли опасный карантинный объект — повилику. Повилика — вид паразитических растений, отнесенных к категории карантинных сорняков.

Отмечается, что с начала 2023 года на территории Омской области было выявлено 55 случаев заражения заграничной растительной продукции, карантинными вредными организмами, из них 10 случаев — повиликой.

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#Омск#Омская область#Продукты питания#Продукты#Новости#Растение#Растения#Поставка#Поставкагосуслуги#Анастасия Баянова
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