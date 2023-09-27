«Подарок» из ближнего зарубежья. В Омск снова прибыли тонны овощей с паразитами

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Контролем за качеством и безопасностью зарубежных овощей занималось управление Россельхознадзора. Образцы из партии были отправлены на исследование в Сибирский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна». В ходе проверки оказалось, что партия казахстанских перцев, общий вес которой составляет 18 тонн, заражена.
В овощах нашли опасный карантинный объект — повилику. Повилика — вид паразитических растений, отнесенных к категории карантинных сорняков.
Отмечается, что с начала 2023 года на территории Омской области было выявлено 55 случаев заражения заграничной растительной продукции, карантинными вредными организмами, из них 10 случаев — повиликой.