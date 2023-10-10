В Омске дорожным рабочим готовы платить до 100 000 рублей

Сотрудник, имеющий среднее профессиональное образование и обладающий знанием правил охраны труда и дорожного движения, основных видов дорожно-строительных материалов, правил устройства и ремонта дорог может зарабатывать в Омске от 33 до 37 тысяч. От 37 до 42 тысяч готовы платить сотрудникам с опытом работы с электроинструментами и работы на средствах малой механизации и с грузоподъемными механизмами.