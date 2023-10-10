В Омске дорожным рабочим готовы платить до 100 000 рублей

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Так, по данным сервиса «SuperJob», зарплата в 100 000 рублей является максимальным показателем для дорожных рабочих в Омске, а средним считается 53 000 рублей. В Москве же максимум — 140 000 рублей, в Санкт-Петербурге — 130 000 рублей.
Сотрудник, имеющий среднее профессиональное образование и обладающий знанием правил охраны труда и дорожного движения, основных видов дорожно-строительных материалов, правил устройства и ремонта дорог может зарабатывать в Омске от 33 до 37 тысяч. От 37 до 42 тысяч готовы платить сотрудникам с опытом работы с электроинструментами и работы на средствах малой механизации и с грузоподъемными механизмами.
Еще больше, от 42 до 60 тысяч, обещают соискателям с опытом проведения ремонта асфальта, нанесения дорожной разметки и опытом устройства и ремонта коммуникаций, а также стажем работы дорожным рабочим от 2 лет.
На самую же высокую зарплату могут претендовать кандидаты с опытом укладки дорожных плит, опыт руководства бригадой дорожных рабочих и стажем работы дорожным рабочим от 3 лет. Им готовы платить от 60 до 100 тысяч рублей.