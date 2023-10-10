Медуслуги на бумаге. Поликлиники массово приписывают омичам фальшивые услуги

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Омичи неожиданно для себя обнаружили, что в течение последних лет они прошли в государственных медицинских учреждениях города дорогостоящее лечение или диспансеризацию. Внимание на проблему обратила журналист Наталья Граф, которая ради интереса решила заказать справку об оказанных услугах по полису ОМС.
Новой функцией может воспользоваться любой пациент: в заказанной справке он увидит выписку по всем посещениям госполиклиник за определенный период времени. В выписке будет указана дата, название медицинского учреждения, вид услуги и ее стоимость по полису ОМС.
«Фальшивые» записи в выписках увидели и омичи, обратившиеся в редакцию Города55. Так, омичка, пока была на больничном в январе этого года, оказывается, успела пройти диспансеризацию и посетить гинеколога в городской больнице №3.
Другой мужчина из Омска с удивлением обнаружил, что с июля 2021 года он успел несколько раз пройти диспансеризацию и регулярно обращается к врачу-терапевту. В итоге с июля 2019 года омичу оказали лишних медуслуг на общую сумму 7342,8 рублей. Единственной действительно оказанной услугой оказался вызов скорой медицинской помощи стоимостью 3172 рубля.
Обозначенные суммы за каждую услугу перечисляются больнице от страховых компаний. В отдельных случаях стоимость одной медуслуги достигает нескольких тысяч рублей: профилактический медицинский осмотр обходится в 873 рубля, выдуманный прием терапевта — в 662 рубля, за первый этап диспансеризации берут 1533 рубля. Омичей такое развитие событий с фейковыми приемами и дорогостоящими якобы проведенными обследованиями возмутило.
Отметим, что всех, кто нашел в выписках услуги, которые на самом деле не были оказаны, просят обратиться в страховую компанию.
Получить оперативный комментарий от минздрава Омской области не удалось, но на ситуацию в одном из постов журналиста Натальи Граф отреагировал руководитель профильного министерства.
«Благодарю вас за то, что вы обратили внимание на действительно важную проблему. Если вдруг у кого-то из ваших подписчиков возникла подобная ситуация, то прошу вас сообщить мне в личные сообщения. В сообщении также необходимо указать ваше ФИО, дату рождения, контактный номер телефона и номер медучреждения. Во всех ситуациях обязательно разберемся», — написал министр здравоохранения Александр Мураховский.
Сколько времени потребуется на разбор каждой ситуации и какие именно действия будут предприняты в случае подтверждения оказанных на бумаге медуслуг — пока непонятно.
Ранее Город55 рассказывал о ситуации в Любинской ЦРБ. Ряд врачей и пациентов требовали отставки главного врача Татьяны Тешкиной и даже подготовили петицию. На прошлой неделе главврач ответила на каждую из выдвинутых претензий: