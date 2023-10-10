Медуслуги на бумаге. Поликлиники массово приписывают омичам фальшивые услуги

Другой мужчина из Омска с удивлением обнаружил, что с июля 2021 года он успел несколько раз пройти диспансеризацию и регулярно обращается к врачу-терапевту. В итоге с июля 2019 года омичу оказали лишних медуслуг на общую сумму 7342,8 рублей. Единственной действительно оказанной услугой оказался вызов скорой медицинской помощи стоимостью 3172 рубля.