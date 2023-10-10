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Омичей попросили не кормить осенью уток на городских водоемах

10 октября 2023, 03:41
Фото: 1MI
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Птицы из-за этого остаются зимовать в регионе и погибают от морозов.

В Управлении по охране животного мира попросили омичей не кормить уток осенью на городских водоемах. С приходом первых заморозков перелетные птицы покидают наш регион, но благодаря сердобольным людям утки могут остаться зимовать в Омской области.

Зимой птицы могут погибнуть от сильных морозов, скудного рациона, хищников.

Но в холодное время года в Омской области остаются синицы, снегири, свиристели, дятлы, поползни и другие птицы. Им как раз нужна помощь. Для зимующих птиц можно устанавливать кормушки.

«В сильные морозы масса тела синичек, например, может за одни сутки уменьшиться на 10%, за зиму из каждых 10 птиц останется в живых всего одна. Но при наличии пищи многие птицы могут перенести даже сильные морозы и снегопады», — рассказали в Управлении по охране животного мира.
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#Омск#Омская область#Морозы#Евгений Игишев#Птицы#Свиристели#Живая природа#Утки
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