Омичей попросили не кормить осенью уток на городских водоемах

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 03:43
Updated Сегодня, 03:43
В Управлении по охране животного мира попросили омичей не кормить уток осенью на городских водоемах. С приходом первых заморозков перелетные птицы покидают наш регион, но благодаря сердобольным людям утки могут остаться зимовать в Омской области.
Зимой птицы могут погибнуть от сильных морозов, скудного рациона, хищников.
Но в холодное время года в Омской области остаются синицы, снегири, свиристели, дятлы, поползни и другие птицы. Им как раз нужна помощь. Для зимующих птиц можно устанавливать кормушки.
«В сильные морозы масса тела синичек, например, может за одни сутки уменьшиться на 10%, за зиму из каждых 10 птиц останется в живых всего одна. Но при наличии пищи многие птицы могут перенести даже сильные морозы и снегопады», — рассказали в Управлении по охране животного мира.