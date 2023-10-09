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Животные приехали в Омскую область из Новосибирска

Юнона и Авось. В омском Большереченском зоопарке выбрали имена для кенгуру

9 октября 2023, 07:27
Фото: Большереченский зоопарк
Животные приехали в Омскую область из Новосибирска

В Большереченском зоопарке омичи выбрали имена для молодых кенгуру

Победитель получил билет в зоопарк, а также сможет бесплатно забрать домой чилийскую белку Дегу или джунгарского хомячка.

В Большереченском зоопарке подвели итоги конкурса «Имена для кенгуру». Омичи помогли выбрать клички двум питомцам. Самку и самца кенгуру, которые приехали в Омскую область из Новосибирска, назвали Юнона и Авось, сообщили в социальных сетях Большереченского зоопарка.

Победителем конкурса стала омичка Юлия Котенко.

«Юлия получает пригласительный билет в зоопарк, а также возможность забрать маленького друга! (по желанию)», — рассказали в зоопарке.

Ранее в зверинце сообщали, что победитель сможет забрать бесплатно с собой чилийскую белку Дегу или джунгарского хомячка.

Также омичи предлагали для кенгуру такие имена, как: Ася и Веня, Нео и Тринити, Куку и Руку, Арнольд и Хельга, Кеша и Стеша, Плутоша и Маргоша, Сакура и Самурай и другие.

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#Зоопарк#Животные#Кенгуру#Большереченский зоопарк#Большереченский район#Евгений Игишев#Дикие животные#Живая природа
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