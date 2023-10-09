Юнона и Авось. В омском Большереченском зоопарке выбрали имена для кенгуру

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В Большереченском зоопарке подвели итоги конкурса «Имена для кенгуру». Омичи помогли выбрать клички двум питомцам. Самку и самца кенгуру, которые приехали в Омскую область из Новосибирска, назвали Юнона и Авось, сообщили в социальных сетях Большереченского зоопарка.
Победителем конкурса стала омичка Юлия Котенко.
«Юлия получает пригласительный билет в зоопарк, а также возможность забрать маленького друга! (по желанию)», — рассказали в зоопарке.
Ранее в зверинце сообщали, что победитель сможет забрать бесплатно с собой чилийскую белку Дегу или джунгарского хомячка.
Также омичи предлагали для кенгуру такие имена, как: Ася и Веня, Нео и Тринити, Куку и Руку, Арнольд и Хельга, Кеша и Стеша, Плутоша и Маргоша, Сакура и Самурай и другие.