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С деньгами на лечение совы помогли неравнодушные омичи

Сове, которую омичи нашли с травмами в парке, сделали операцию на крыльях

16 сентября 2023, 04:52
Фото: Предоставлено Городу55
С деньгами на лечение совы помогли неравнодушные омичи
Птице предстоит лечение, через месяц необходимо будет сделать контрольный снимок.

Сове, которую омичи нашли с травмами в парке, сделали остеосинтез обоих крыльев. О состоянии птицы Городу55 рассказала омичка Ульяна Свиридова. Ранее девушка обращалась за помощью к жителям города для лечения совы.

«Пока что лечим и наблюдаем. У малышки некроз мышц на правом крыле. Там по максимуму врач почистил. Надеемся, что получится с курсом, чтобы не пошла дальше всякая бяка и обошлось без ампутации. В левое крыло поставили спицы, будет работать», — сообщила омичка.

В настоящий момент на лечение птицы ушло почти 27 тысяч рублей. Ульяна поблагодарила всех, кто не остался безучастным к судьбе совы.

Пол птицы точно определить не смогли и изначально сову назвали Валерой. Однако, ветеринары больше склоняются к тому, что это самка, а потому сову кличут Лерой.

Сове предстоит лечение, через месяц необходимо будет сделать контрольный снимок.

Видео: Предоставлено Городу55
Сломаны оба крыла. Омичи нашли в парке травмированную сову
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#Видео#Омск#Омская область#Животные#Ветеринарная клиника#Ветеринар#Евгений Игишев#Дикие животные#Птицы#Живая природа#Сова
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