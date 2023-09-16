Сове, которую омичи нашли с травмами в парке, сделали операцию на крыльях

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Сове, которую омичи нашли с травмами в парке, сделали остеосинтез обоих крыльев. О состоянии птицы Городу55 рассказала омичка Ульяна Свиридова. Ранее девушка обращалась за помощью к жителям города для лечения совы.
«Пока что лечим и наблюдаем. У малышки некроз мышц на правом крыле. Там по максимуму врач почистил. Надеемся, что получится с курсом, чтобы не пошла дальше всякая бяка и обошлось без ампутации. В левое крыло поставили спицы, будет работать», — сообщила омичка.
В настоящий момент на лечение птицы ушло почти 27 тысяч рублей. Ульяна поблагодарила всех, кто не остался безучастным к судьбе совы.
Пол птицы точно определить не смогли и изначально сову назвали Валерой. Однако, ветеринары больше склоняются к тому, что это самка, а потому сову кличут Лерой.
Сове предстоит лечение, через месяц необходимо будет сделать контрольный снимок.