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Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

иллюстрация

В Омске отопление включили практически во всех жилых многоэтажках

4 октября 2023, 07:22
Фото: Город55
иллюстрация
Тепла пока нет в семи домах.

В «Тепловой компании» рассказали, сколько жилых домов подключено к теплоснабжению. По данным на вечер 3 октября, батареи стали горячими в 99% многоквартирных домов от общего числа.

В 901из 908 жилых зданиях появилось тепло. В первую очередь, напомним, его включали в детских садах, школах и больницах. Позднее отопление дали в офисные центры.

В пресс-службе предприятия, отвечающего за отопительный сезон, напомнили, что жалобы на холод в квартирах первостепенно нужно отправлять к управляющим организациям. Для омичей также работает единая аварийно-диспетчерская служба по телефону 78-78-78.

Ранее Город55 писал про жалобы на отсутствие отопления в клиническом противотуберкулезном диспансере. Отопительный сезон в этом году начался 26 сентября.

Отопления нет. Омичи жалуются на холодные трубы в домах и больнице
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#Город#Омск#Омская область#Теплоснабжение#Отопительный сезон#Тепловая компания#Новости#Алина Ясинская
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