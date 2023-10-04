В Омске отопление включили практически во всех жилых многоэтажках

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В «Тепловой компании» рассказали, сколько жилых домов подключено к теплоснабжению. По данным на вечер 3 октября, батареи стали горячими в 99% многоквартирных домов от общего числа.
В 901из 908 жилых зданиях появилось тепло. В первую очередь, напомним, его включали в детских садах, школах и больницах. Позднее отопление дали в офисные центры.
В пресс-службе предприятия, отвечающего за отопительный сезон, напомнили, что жалобы на холод в квартирах первостепенно нужно отправлять к управляющим организациям. Для омичей также работает единая аварийно-диспетчерская служба по телефону 78-78-78.
Ранее Город55 писал про жалобы на отсутствие отопления в клиническом противотуберкулезном диспансере. Отопительный сезон в этом году начался 26 сентября.