В Омске за 10 млн рублей продают под снос деревянный частный дом на 1-й Северной

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
На одном из сайтов объявлений появилось предложение о продаже одноэтажного частного дома по улице 1-я Северная, 29. Объект, который находится в центре города, оценили в 10 млн рублей.
Площадь самого дома на 3 квартиры составляет 122 кв. м. В объявлении говорится, что он требует ремонта. Продают его вместе с земельным участком площадью 900 кв. м. Участок предназначен для размещения домов индивидуальной жилой застройки.
Отметим, что продавец также предлагает приобрести частный дом под снос, и затем распоряжаться землей в Центральном округе на свое усмотрение.
Ранее Город55 рассказывал, что достройкой проблемных домов в Омске заинтересовалась новосибирская компания. Встречу с с представителями компании «Первый строительный фонд» провела директор городского депарха Ирина Гаак.