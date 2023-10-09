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Деревянный дом

В Омске за 10 млн рублей продают под снос деревянный частный дом на 1-й Северной

9 октября 2023, 05:06
Фото: 1MI
Деревянный дом
Площадь земельного участка составляет 900 кв. м.

На одном из сайтов объявлений появилось предложение о продаже одноэтажного частного дома по улице 1-я Северная, 29. Объект, который находится в центре города, оценили в 10 млн рублей.

Площадь самого дома на 3 квартиры составляет 122 кв. м. В объявлении говорится, что он требует ремонта. Продают его вместе с земельным участком площадью 900 кв. м. Участок предназначен для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

Фото: Скриншот сайта Авито

Отметим, что продавец также предлагает приобрести частный дом под снос, и затем распоряжаться землей в Центральном округе на свое усмотрение.

Ранее Город55 рассказывал, что достройкой проблемных домов в Омске заинтересовалась новосибирская компания. Встречу с с представителями компании «Первый строительный фонд» провела директор городского депарха Ирина Гаак.

Новосибирская компания заинтересовалась достройкой проблемных домов в Омске
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#Омск#Продажа#Частный дом#Снос#Новости#Объявление#Юлия Истомина
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