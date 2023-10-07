Новосибирская компания заинтересовалась достройкой проблемных домов в Омске

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Новосибирская компания рассматривает возможность завершения работ по ряду «проблемным домов» в городе, также возможно и приобретение через аукцион земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности, и возведение на них многоквартирного жилья.
В пресс-службе городской администрации отметили, что в ноябре прошлого года потенциальные инвесторы уже приобрели земельный участок на улице 4-я Любинская Кировского округа, предназначенный для жилой застройки.