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Published Сегодня, 11:31

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Новосибирская компания заинтересовалась достройкой проблемных домов в Омске

7 октября 2023, 11:31
Фото: 1MI
Иллюстрация
Рабочую встречу с представителями компании «Первый строительный фонд» провела директор департамента архитектуры и градостроительства Ирина Гаак.

Новосибирская компания рассматривает возможность завершения работ по ряду «проблемным домов» в городе, также возможно и приобретение через аукцион земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности, и возведение на них многоквартирного жилья.

В пресс-службе городской администрации отметили, что в ноябре прошлого года потенциальные инвесторы уже приобрели земельный участок на улице 4-я Любинская Кировского округа, предназначенный для жилой застройки.

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#Стройка#Омск#Долгострой#Новости#Анастасия Баянова#Проблемное жилье#Строительная компания
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