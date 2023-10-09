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В Госстройнадзоре Омской области появилась должность первого заместителя начальника

В Госстройнадзоре Омской области появилась должность первого заместителя начальника

9 октября 2023, 11:49
Фото: 1MI
Пока в ведомстве есть только простой зам, исполняющий сейчас обязанности начальника.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал 6 октября распоряжение об изменениях в структуре Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы региона. Из документа следует, что в этом управлении появится должность первого заместителя начальника.

В текущем варианте положения о Госстройнадзоре наряду с начальником фигурирует только простой заместитель, который «назначается на должность и освобождается от должности начальником Главного управления» и заменяет его на время отсутствия (по болезни, во время отпуска и т. п.).

Напомним: последний глава Госстройнадзора Алексей Скоробогатько является фигурантом уголовного дела о взяточничестве. С мая документы управления подписывает заместитель начальника Елена Анциферова.

В Омске будут судить главу Госстройнадзора Скоробогатько по уголовному делу о взятке
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#Политика#Новости#Николай Эйхвальд#Виталий Хоценко#Госстройнадзор
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