В Госстройнадзоре Омской области появилась должность первого заместителя начальника

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал 6 октября распоряжение об изменениях в структуре Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы региона. Из документа следует, что в этом управлении появится должность первого заместителя начальника.
В текущем варианте положения о Госстройнадзоре наряду с начальником фигурирует только простой заместитель, который «назначается на должность и освобождается от должности начальником Главного управления» и заменяет его на время отсутствия (по болезни, во время отпуска и т. п.).
Напомним: последний глава Госстройнадзора Алексей Скоробогатько является фигурантом уголовного дела о взяточничестве. С мая документы управления подписывает заместитель начальника Елена Анциферова.