Стали известны подробности по уголовному делу о взятке главы омского Госстройнадзора

По версии следствия, 15 ноября 2021 года Афанасьев получил от директора взятку в виде 5 кубических метров бетона, стоимостью 29 тыс. руб. Деньги предназначались за беспрепятственно принятый многоквартирный дом, который построила эта компания. Также необходимо было выдать заключение о соответствии объекта проекторной документации. Более того, договор включал уход директора компании от административной ответственности за нарушения в строительстве.