Стали известны подробности по уголовному делу о взятке главы омского Госстройнадзора

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Бывший начальник Госстройнадзора обвиняется в получении взятки и умалчивании информации о незаконных действиях директора одной из омских строительных компаний.
По версии следствия, 15 ноября 2021 года Афанасьев получил от директора взятку в виде 5 кубических метров бетона, стоимостью 29 тыс. руб. Деньги предназначались за беспрепятственно принятый многоквартирный дом, который построила эта компания. Также необходимо было выдать заключение о соответствии объекта проекторной документации. Более того, договор включал уход директора компании от административной ответственности за нарушения в строительстве.
Вину в совершении преступления экс-чиновник не признал, сообщили в пресс-службе омской прокуратуры. Уголовное дело направлено в Советский районный суд.