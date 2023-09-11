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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

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Стали известны подробности по уголовному делу о взятке главы омского Госстройнадзора

11 сентября 2023, 13:26
Фото: 1MI
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Прокурор Омской области утвердил обвинительное заключение в отношении Алексея Афанасьева.

Бывший начальник Госстройнадзора обвиняется в получении взятки и умалчивании информации о незаконных действиях директора одной из омских строительных компаний.

По версии следствия, 15 ноября 2021 года Афанасьев получил от директора взятку в виде 5 кубических метров бетона, стоимостью 29 тыс. руб. Деньги предназначались за беспрепятственно принятый многоквартирный дом, который построила эта компания. Также необходимо было выдать заключение о соответствии объекта проекторной документации. Более того, договор включал уход директора компании от административной ответственности за нарушения в строительстве.

Вину в совершении преступления экс-чиновник не признал, сообщили в пресс-службе омской прокуратуры. Уголовное дело направлено в Советский районный суд.

В Омске будут судить главу Госстройнадзора Скоробогатько по уголовному делу о взятке
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#Стройка#Омск#Омская область#Прокуратура#Строительство#Дача взятки#Взятка#Новости#Анастасия Баянова
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