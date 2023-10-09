Хоценко сообщил, что на улицах Омска появятся дополнительные 10 экоавтобусов

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В Омске на муниципальных маршрутах появятся дополнительные автобусы, работающие на природном газе. Подробности сегодня, 9 октября, рассказал губернатор региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«На дорогах города Омска в скором времени появятся еще 10 новых экоавтобусов, работающих на компримированном природном газе. Заменим ими транспорт низкого экологического класса в рамках президентского проекта „Чистый воздух“. Всего на эти цели в 2023 году выделено 171 млн рублей», — сообщил глава региона.
Машины оснащены электронной системой информирования пассажиров, системой наклона кузова, большой накопительной площадкой, а также характеризуются высокой пассажировместимостью.
Автобусы работают на компримированном природном газе, что снижает количество вредных выбросов в атмосферу.
За два предыдущих года по федеральному проекту «Чистый воздух» приобрели 84 автобуса. Это снизило выбросы загрязняющих веществ на 105,41 тонн.