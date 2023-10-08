«Я убью его». В омских нефтяниках произошла жестокая драка

Мы видим двух взрослых мужчин. Один от удара падает на землю, но это не останавливает оппонента, тот продолжает бить ногами. Драка привлекает внимание окружающих. К буйным омичам подходит хрупкая женщина, пытается успокоить, призывает на помощь других горожан.