«Я убью его». В омских нефтяниках произошла жестокая драка

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Очевидцы в социальных сетях сообщают о драке в Нефтяниках. Конфликт произошел возле торгового центра «Кристалл». «Утро у кого-то началось не с кофе», — говорится в посте группы «Инцидент Омск». Там же опубликованы кадры случившегося.
Мы видим двух взрослых мужчин. Один от удара падает на землю, но это не останавливает оппонента, тот продолжает бить ногами. Драка привлекает внимание окружающих. К буйным омичам подходит хрупкая женщина, пытается успокоить, призывает на помощь других горожан.
К мужчинам подходит третий — разнимает дерущихся, которые на тот момент перешли в партер. Количество людей вокруг увеличивается. «Я убью его», — кричит один из участников конфликта. Оба встают на ноги. Расходятся.
«Нефтяники — это просто кладезь бойцов ММА», — написал один из пользователей в комментариях. Некоторые предположили, что мужчины были пьяны.