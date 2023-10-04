Омские полицейские организовали проверку из-за неожиданной вырубки деревьев на Маркса

Омичи обратились в связи с этим к сотрудникам правоохранительных органов. Также вырубкой заинтересовались в городской администрации. По информации пресс-службы регионального УМВД, работники мэрии не давали разрешения на вырубку деревьев на этом участке. Местные жители полагают, что к этому может быть причастна местная стоматология, которая планировала расширять парковку для клиентов.