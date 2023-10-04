Омские полицейские организовали проверку из-за неожиданной вырубки деревьев на Маркса

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
В областном центре на проспекте Карла Маркса неизвестные вырубили деревья. Незаконный снос зарегистрировали во дворе дома № 33. Местные жители забили тревогу, когда увидели на месте любимого палисадника обрубки.
Омичи обратились в связи с этим к сотрудникам правоохранительных органов. Также вырубкой заинтересовались в городской администрации. По информации пресс-службы регионального УМВД, работники мэрии не давали разрешения на вырубку деревьев на этом участке. Местные жители полагают, что к этому может быть причастна местная стоматология, которая планировала расширять парковку для клиентов.
Полицейские опрашивают очевидцев, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. Обрубки забрали на экспертизу. По факту случившегося запущена проверка.