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Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

иллюстрация

Омские полицейские организовали проверку из-за неожиданной вырубки деревьев на Маркса

4 октября 2023, 08:44
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске проверят, почему вырубили деревья на проспекте Маркса

Пока неизвестно, кто причастен к сносу.

В областном центре на проспекте Карла Маркса неизвестные вырубили деревья. Незаконный снос зарегистрировали во дворе дома № 33. Местные жители забили тревогу, когда увидели на месте любимого палисадника обрубки.

Омичи обратились в связи с этим к сотрудникам правоохранительных органов. Также вырубкой заинтересовались в городской администрации. По информации пресс-службы регионального УМВД, работники мэрии не давали разрешения на вырубку деревьев на этом участке. Местные жители полагают, что к этому может быть причастна местная стоматология, которая планировала расширять парковку для клиентов.

Полицейские опрашивают очевидцев, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. Обрубки забрали на экспертизу. По факту случившегося запущена проверка.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#УМВД Омской области#Алина Ясинская
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