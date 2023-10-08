Осень берет свое. В Омске резко испортится погода

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Омские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Новая неделя начнется с сильного ветра — до 20 метров в секунду. Местами пойдет небольшой дождь. Температура воздуха +13…+18 градусов.
Осадки сохранятся во вторник. В некоторых районах похолодает до +10. Ветер — до 15 метров в секунду. Резкое похолодание — в ночь на 11 октября. Столбик термометра опустится до 0 градусов. Продолжится небольшой дождь.
В дневные часы в среду регион настигнет похолодание: +9…+14. Осадков не ожидается. Порывы ветра не превысят 13 метров в секунду, согласно данным Обь-Иртышского УГМС.