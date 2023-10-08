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Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

иллюстрация

Осень берет свое. В Омске резко испортится погода

8 октября 2023, 06:08
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичей ждет резкое похолодание до 0 и ветер с дождем

В регионе будут осадки и сильный ветер.

Омские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Новая неделя начнется с сильного ветра — до 20 метров в секунду. Местами пойдет небольшой дождь. Температура воздуха +13…+18 градусов.

Осадки сохранятся во вторник. В некоторых районах похолодает до +10. Ветер — до 15 метров в секунду. Резкое похолодание — в ночь на 11 октября. Столбик термометра опустится до 0 градусов. Продолжится небольшой дождь.

В дневные часы в среду регион настигнет похолодание: +9…+14. Осадков не ожидается. Порывы ветра не превысят 13 метров в секунду, согласно данным Обь-Иртышского УГМС.

прогноз погодыпрогноз погоды
прогноз погоды
Фото: Обь-Иртышское УГМС
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