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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

иллюстрация

Октябрь с плюсом. Омичей ждет потепление до 20 градусов на выходных

6 октября 2023, 08:05
Фото: Город55
иллюстрация
Возможен дождь, но небольшой.

В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни. По информации синоптиков, в Омской области предстоят достаточно теплые выходные. Максимальная температура воздуха составит +20 градусов.

В субботу, 7 октября, ночью будет +4… +9 градусов, но местами возможно и -1. Днем воздух прогреется до +15… +20, местами пройдет слабый дождь. Юго-восточный ветер задует со скоростью 6-11 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В воскресенье, 8 октября, ночью температура не изменится. В светлое время суток также будет от +15 до +20 градусов. Осадков не обещают. Юго-западный, южный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Местами порывы достигнут 15 м/с.

В понедельник, 9 октября, в ночное время столбик термометра покажет +5… +10 градусов. Днем температура воздуха составит +15… +20, без осадков. Юго-западный ветер задует с порывами 9-14 м/с, но в отдельных районах может быть и 20 м/с.

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#Общество#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Новости#Погода на выходных#Алина Ясинская
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