Октябрь с плюсом. Омичей ждет потепление до 20 градусов на выходных

В воскресенье, 8 октября, ночью температура не изменится. В светлое время суток также будет от +15 до +20 градусов. Осадков не обещают. Юго-западный, южный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Местами порывы достигнут 15 м/с.